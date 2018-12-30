Где в Барнауле открыли снежные городки

Администрации районов подготовили для барнаульцев праздничные программы. 29 декабря, в день открытия городков для них выступали творческие коллективы, устраивали ярмарки, угощали горячим чаем.
Ленинский район
Новогодний городок открыт на площади Мира. Организованы две фотозоны и игровые площадки. В день открытия на площади работала полевая кухня с горячим чаем, предлагались угощения, сувениры и новогодняя продукция.
Индустриальный район
Новогодний городок открыт в парке «Лесная сказка». В центре площади установлена самая высокая в районе 14-метровая елка, устроены ледовые горки.
Октябрьский район
Новогодний городок открыт у здания по пр-кту Ленина, 152. Площадку украсили и устроили на ней зимние аттракционы.