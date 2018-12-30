Где в Барнауле открыли снежные городки

Накануне празднования Нового 2019 года в Барнауле устроили несколько снежных городков. Самая главная елка по традиции установлена на площади Сахарова. Вторая по значимости площадка организована на ул. Мало Тобольской. Еще несколько городков открыли в районах города, пишет официальный сайт мэрии.