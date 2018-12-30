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Где в Барнауле открыли снежные городки

Накануне празднования Нового 2019 года в Барнауле устроили несколько снежных городков. Самая главная елка по традиции установлена на площади Сахарова. Вторая по значимости площадка организована на ул. Мало Тобольской. Еще несколько городков открыли в районах города, пишет официальный сайт мэрии.

Снежные городки.
Снежные городки.
barnaul.org

Администрации районов подготовили для барнаульцев праздничные программы. 29 декабря, в день открытия городков для них выступали творческие коллективы, устраивали ярмарки, угощали горячим чаем.

Ленинский район

Новогодний городок открыт на площади Мира. Организованы две фотозоны и игровые площадки. В день открытия на площади работала полевая кухня с горячим чаем, предлагались угощения, сувениры и новогодняя продукция.

Индустриальный район

Новогодний городок открыт в парке «Лесная сказка». В центре площади установлена самая высокая в районе 14-метровая елка, устроены ледовые горки.

Октябрьский район

Новогодний городок открыт у здания по пр-кту Ленина, 152. Площадку украсили и устроили на ней зимние аттракционы.

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