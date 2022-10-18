18 октября
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Жизнь

Герман Титов появился на стене корпуса классического университета в Барнауле

На стене корпуса Д Алтайского государственного университета совсем скоро появится уникальный мурал — изображение космонавта Германа Титова и ракеты «Восток-2», на которой он покорил космос, говорится в сообщении пресс-службы учебного заведения.

Герман Титов на корпусе Д АлтГУ.
Герман Титов на корпусе Д АлтГУ.
asu.ru

Созданием монументального рисунка на стене корпуса АлтГУ занимается мастер аэрографии Николай Замятин, победитель престижных художественных конкурсов.

Ранее сообщалось, какие здания в Барнауле стоило бы отдать художникам под граффити.

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