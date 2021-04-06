Глава Барнаула экстренно выслушал доклады после обрушения в аварийном жилом доме. Решили восстанавливать

Глава Барнаула Вячеслав Франк во вторник, 6 апреля, после обрушения в жилом доме провел внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает мэрия города.

Обрушение перекрытия произошло 5 апреля — в доме № 51 по улице 1-я Западная. Здание, в котором проживают 55 человек, признали аварийным в 2019 году. На месте происшествия побывал аltapress.ru — жители рассказали, что они почувствовали, когда поздно вечером балка вывалилась над угловым подъездом.

Франк на заседании комиссии рассмотрел вопрос о неотложных восстановительных работах на аварийном доме. Для этого подчиненные в ускоренном темпе подготовили доклады.

Так, первый замглавы администрации Октябрьского района Сергей Мещеряков доложил о введении режима чрезвычайной ситуации. Опасную зону определили пятью метрами от дома.

«Принято решение направить обращение главе города о выделении финансовых средств на проведение инженерно-технического обследование дома и обеспечение работы пункта временного размещения», — огласил замглавы депешу, составленную по итогам заседания районной комиссии по ЧС, проведенного до встречи с Франком.

Также Мещеряков уточнил, сколько жителей дома находятся в пункте временного размещения (ПВР) — ранее сообщали о четверых. По данным на утро, еще четверо разместились в Краевом кризисном центре для женщин, а остальные поехали к родственникам.

«В настоящее время в ПВР находится семь человек, они обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости, обеспечено дежурство сотрудников полиции и медицинского работника», — отметил Мещеряков.

Председатель городского комитета ЖКХ Антон Бенс сообщил, что специалисты совместно со специализированной организацией приступили к обследованию несущих конструкций.

«Газпром газораспределение Барнаул» отключает участок газопровода, проходящего по фасаду. Работы планируют завершить вечером 6 апреля, после чего восстановят газоснабжение в отключенных соседних домах.



Франк поручил оперативно оповестить граждан о возможности получения компенсаций за аренду жилья или переселения в маневренный фонд — на время проводимых работ.

«Дано поручение комитету ЖКХ по подготовке заключения специализированной организации о техническом состоянии несущих конструкций и возможности проживания в данном доме. Из резервного фонда города будут выделены средства на проведение этих работ и функционирование пункта временного размещения», — подвели итоги заседания.

Алтайский СК возбудил уголовное дело после обрушения в жилом доме. Следователи выясняют причины произошедшего и оценивают работу чиновников, которые следят за расселением людей из аварийного жилья.