Глава Барнаула поручил увеличить число рейдов по соблюдению антиковидных ограничений

В ходе совещания Франк поручил увеличить число рейдов по соблюдению ограничений, связанных с противодействием распространению ковида.
«Указом губернатора в Алтайском крае введены дополнительные ограничения. Это решение нелегко далось главе региона. Но сложившаяся ситуация крайне сложная. Мы все должны осознать это, приложить все усилия и сделать все возможное, чтобы дать нашим врачам передышку, и изменить ситуацию к лучшему», — подчеркнул глава города.
По его словам, необходимо нарастить число рейдов с участием сотрудников Роспотребнадзора, полиции и Росгвардии. Особое внимание уделить общественному транспорту и торговым центрам.
Как пояснила председатель правового горкома Екатерина Шаповалова, ответственность за несоблюдение масочного режима в общественном транспорте несет перевозчик.
«Поэтому в случае, если пассажир отказывается соблюдать масочный режим, перевозчик имеет право отказать ему в предоставлении услуги, на пассажира в этом случае должны составить протокол», — рассказала она.
Посещение торговых центров, согласно изменениям в указе главы региона, возможно только при предъявлении QR-кода о пройденной вакцинации или перенесенном заболевании, а также при предъявлении ПЦР-теста имеющим медицинские противопоказания.
Напомним, несовершеннолетние могут посещать ТРЦ только в сопровождении родителей или законных представителей. С 15 ноября данные ограничения распространятся на посещение предприятий общепита, спортивных объектов, концертных залов и кинотеатров.
Франк обратился к МВД и Росгвардии с просьбой оказать содействие в проведении профилактических рейдов по соблюдению антиковидного указа губернатора.
Ранее глава Барнаула поручил проработать QR-коды, усилить контроль, принять меры и повысить готовность.