Глава Барнаула поручил увеличить число рейдов по соблюдению антиковидных ограничений

В ходе совещания Франк поручил увеличить число рейдов по соблюдению ограничений, связанных с противодействием распространению ковида.

«Указом губернатора в Алтайском крае введены дополнительные ограничения. Это решение нелегко далось главе региона. Но сложившаяся ситуация крайне сложная. Мы все должны осознать это, приложить все усилия и сделать все возможное, чтобы дать нашим врачам передышку, и изменить ситуацию к лучшему», — подчеркнул глава города.