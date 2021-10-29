В Алтайском крае вводят QR-коды. Что об этом думают читатели altapress.ru

QR-коды вводятся в Алтайском крае с 30 октября. С этого времени допуск в торговые и торгово-развлекательные центры в регионе будет осуществляться при предъявлении гражданами медотвода от прививки, либо QR-кода о вакцинировании или перенесенной коронавирусной инфекции.