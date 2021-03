Глава Бурятии «спел» летний хит молдавской поп-группы: «Маия хи, маия ху, маия хо, маия ха ха»

На видео — фотографии известных в Бурятии политиков, которые при помощи спецэффектов анимировали под популярные песни.

«Да простят меня Алексей Цыденов, Владимир Павлов, Татьяна Мантатова, Виктор Малышенко, Оксана Бухольцева, Батодалай Багдаев. Улыбок вам», — написал Афонин.

Глава Бурятии Алексей Цыденов исполняет старый хит Dragosted Din Tei молдавской поп-группы O-zone.

Спикер Владимир Павлов спел «Кадиллак» российского рэпера Моргенштерна. Глава бурятского минспорта Вячеслав Дамдинцурунов исполнил трек Sexy and I Know it от LMFAO.

Депутат-коммунист Виктор Малышенко исполнил песню What is love от Haddaway. Еще один парламентарий — Оксана Бухольцева — выступила в роли Эдит Пиаф.

Местный политик Батодалай Багдаев спел Pump it от The Black Eyed Peas.

