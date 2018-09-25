Глава пенсионного фонда заявил, что «дворцов» у службы нет

Здания пенсионного фонда — это не «дворцы», а построенные по нормативам офисные помещения, заявил глава ПФР Антон Дроздов на пленарном заседании Госдумы, пишет ТАСС .

Дроздову пришлось отвечать на вопрос коллег: «Почему вы пытаетесь сэкономить на гражданах, а на своих территориальных отделениях — нет?». Он заверил, что это обычные офисы. А те здания, которые стоят на центральных улицах некоторых городов, на самом деле ПФР не принадлежат. Это собственность «Росимущества», которая передана фонду в оперативное управление.

Антон Дроздов,

глава ПФР:

Что касается средств, которые мы использовали на это, то неоднократные проверки показали, что эти средства использовались в соответствии с установленными нормативами.

Спикер также рассказал, что сейчас служба практически не строит новые здания, а ремонтирует старые. На программу обновления запланирован 1 млрд рублей.

Ранее Владимир Путин указывал на то, что людей раздражает, что в ПФР «слишком размахнулись со своими апартаментами». По словам президента, общая стоимость всех объектов составляет 120 млрд рублей. Но этих денег хватит на выплаты пенсий только в течение шести дней.