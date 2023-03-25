Главные новости за день. Что произошло в Алтайском крае 25 марта

- Барнаульская активистка Мария Пономаренко заявила, что ее избили медики в СИЗО. По словам женщины, медики обращались с ней грубо. «Били, пока выволакивали (волокли — не вели, а именно так) в скорую, били по спине, груди, животу, голове, швыряли о ступени», — написала в обращении Пономаренко.
- Altapress.ru снял с дрона толпу барнаульцев на Нагорном парке. Выяснилось, что это известный краевед Данил Дегтярев проводил горожанам экскурсию.
- Барнаульцы сфотографировали сближение Луны и Венеры.
- Три жителя Алтайского края выиграли по миллиону в лотерею. Счастливчики купили билеты по 100 рублей в Яровом и Хабазино.
- Стало известно, сколько уголовных дел за дискредитацию РФ завели в Алтайском крае.
- В Барнауле прошли продовольственные ярмарки. Рыбу, мясо, сыр, овощи и фрукты привезли предприятия и фермерские хозяйства региона.
- Первые весенние цветы появились в Тигирекском заповеднике. В заповеднике рассказали, что притигиреской части лесостепи места еще лежит снег, однако на бесснежных сопках уже цветут адонис пушистый и голосемянник алтайский.