26 марта
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Жизнь

Главные новости за день. Что произошло в Алтайском крае 25 марта

Altapress.ru подводит итоги дня и напоминает о важных и интересных событиях, которые произошли в Алтайском крае 25 марта.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Барнаульская активистка Мария Пономаренко заявила, что ее избили медики в СИЗО. По словам женщины, медики обращались с ней грубо. «Били, пока выволакивали (волокли — не вели, а именно так) в скорую, били по спине, груди, животу, голове, швыряли о ступени», — написала в обращении Пономаренко.
  • Altapress.ru снял с дрона толпу барнаульцев на Нагорном парке. Выяснилось, что это известный краевед Данил Дегтярев проводил горожанам экскурсию.
  • Барнаульцы сфотографировали сближение Луны и Венеры.
  • Три жителя Алтайского края выиграли по миллиону в лотерею. Счастливчики купили билеты по 100 рублей в Яровом и Хабазино.
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