По каким адресам пройдут продовольственные ярмарки в Барнауле 25 марта

Ярмарки будут работать с 10:00 до 14:00 на шести площадках:
- сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении ул. Молодежной и пр. Красноармейского);
- микрорайон Новосиликатный, ул. Новосибирская, 16в;
- ул. Германа Титова, 9;
- село Лебяжье, ул. Центральная, 65а;
- микрорайон Затон, ул. Водников, 11;
- поселок Казенная Заимка, ул. Кольцевая, 11а, — здесь торговля пройдет впервые.
На ярмарках можно рыбу, мясо, масло, овощи и фрукты, колбасы, выпечку и другие товары от предприятий и фермерских хозяйств Алтайского края.
Ранее стало известно, что российские огурцы по низкой цене продают в Польше, несмотря на санкции.