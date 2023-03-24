24 марта
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Потребитель

По каким адресам пройдут продовольственные ярмарки в Барнауле 25 марта

Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 25 марта, сообщает горадминистрация.

Овощи, продукты, урожай.
Овощи, продукты, урожай.
CC0

Ярмарки будут работать с 10:00 до 14:00 на шести площадках:

  • сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении ул. Молодежной и пр. Красноармейского);
  • микрорайон Новосиликатный, ул. Новосибирская, 16в;
  • ул. Германа Титова, 9;
  • село Лебяжье, ул. Центральная, 65а;
  • микрорайон Затон, ул. Водников, 11;
  • поселок Казенная Заимка, ул. Кольцевая, 11а, — здесь торговля пройдет впервые.

На ярмарках можно рыбу, мясо, масло, овощи и фрукты, колбасы, выпечку и другие товары от предприятий и фермерских хозяйств Алтайского края.

Ранее стало известно, что российские огурцы по низкой цене продают в Польше, несмотря на санкции.

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