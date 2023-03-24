По каким адресам пройдут продовольственные ярмарки в Барнауле 25 марта

Ярмарки будут работать с 10:00 до 14:00 на шести площадках:

сквер 60 лет СССР ( площадка у фонтана на пересечении ул. Молодежной и пр. Красноармейского);

площадка у фонтана на пересечении ул. Молодежной и пр. Красноармейского); микрорайон Новосиликатный , ул. Новосибирская , 16в;

ул. Новосибирская 16в; ул. Германа Титова , 9;

9; село Лебяжье , ул. Центральная , 65а;

ул. Центральная 65а; микрорайон Затон , ул. Водников , 11;

ул. Водников 11; поселок Казенная Заимка , ул. Кольцевая , 11а, — здесь торговля пройдет впервые.

На ярмарках можно рыбу, мясо, масло, овощи и фрукты, колбасы, выпечку и другие товары от предприятий и фермерских хозяйств Алтайского края.

Ранее стало известно, что российские огурцы по низкой цене продают в Польше, несмотря на санкции.