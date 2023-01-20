В конце минувшего года в Барнауле подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект — 2022» . Лучшим проектом социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей стал детский центр «Знатоки» из города Рубцовска, который возглавляет индивидуальный предприниматель Татьяна Флаат .

На конкурсе лучших социальных проектов в сфере дополнительного образования и воспитания детей наблюдалась самая большая конкуренция — за победу боролись 24 проекта. В итоге, победителем стал рубцовский детский центр «Знатоки». Этот центр реализует проект, который служит целям качественного дополнительного образования детей, развитию и расширению кругозора, а также социализации подрастающего поколения.

«Знатоки» представляют собой разнопрофильный детский центр, где специалисты работают с детьми по различным направлениям. Самыми популярными из них стали английский язык, подготовка к школе, робототехника, логопед, нейропсихология, нейрофитнес, ментальная арифметика, скорочтение и арт-студия. Руководство детского центра считает, что в приоритете должен быть комплексный подход.

— Мы на ребенка смотрим со всех сторон. Ни для кого не секрет, что в школе у детей возникают проблемы. Школьная система — очень сложная и ее постоянно усложняют. Дети у нас замечательные, просто к ним нужен подход, и каждого ребенка нужно понимать, смотреть его особенности. — говорит руководитель центра «Знатоки» Татьяна Флаат.

Сотрудники детского центра «Знатоки» помогают подготовиться к школе, устранить пробелы в знаниях, проводят консультации психолога и логопеда. Помимо этого, в центре оказывают репетиторские услуги.

Как отмечают специалисты, после занятий в центре ребята становятся более успешными, общительными и уверенными в себе.

Татьяна Флаат считает, что в работе центра самое главное — польза и помощь.

— Если мы помогаем и мы полезны — значит, у нас все получится. Самое главное — верить в ту работу, которой ты занимаешься. — считает руководитель детского центра «Знатоки».