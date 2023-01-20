На конкурсе лучших социальных проектов в сфере дополнительного образования и воспитания детей наблюдалась самая большая конкуренция — за победу боролись 24 проекта. В итоге, победителем стал рубцовский детский центр «Знатоки». Этот центр реализует проект, который служит целям качественного дополнительного образования детей, развитию и расширению кругозора, а также социализации подрастающего поколения.
«Знатоки» представляют собой разнопрофильный детский центр, где специалисты работают с детьми по различным направлениям. Самыми популярными из них стали английский язык, подготовка к школе, робототехника, логопед, нейропсихология, нейрофитнес, ментальная арифметика, скорочтение и арт-студия. Руководство детского центра считает, что в приоритете должен быть комплексный подход.
— Мы на ребенка смотрим со всех сторон. Ни для кого не секрет, что в школе у детей возникают проблемы. Школьная система — очень сложная и ее постоянно усложняют. Дети у нас замечательные, просто к ним нужен подход, и каждого ребенка нужно понимать, смотреть его особенности. — говорит руководитель центра «Знатоки» Татьяна Флаат.
Сотрудники детского центра «Знатоки» помогают подготовиться к школе, устранить пробелы в знаниях, проводят консультации психолога и логопеда. Помимо этого, в центре оказывают репетиторские услуги.
Как отмечают специалисты, после занятий в центре ребята становятся более успешными, общительными и уверенными в себе.
Татьяна Флаат считает, что в работе центра самое главное — польза и помощь.
— Если мы помогаем и мы полезны — значит, у нас все получится. Самое главное — верить в ту работу, которой ты занимаешься. — считает руководитель детского центра «Знатоки».
Справка о конкурсе
Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса проектов социального предпринимательства «Лучший социальный проект года — 2022» стали шесть алтайских компаний. Теперь им предстоит представлять Алтайский край на федеральном уровне конкурса.
Региональным оператором конкурса выступает Центр инноваций социальной сферы Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства.
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