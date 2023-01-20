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Жизнь

Главное — польза и помощь. Детский центр из Рубцовска, занимающийся нейропсихологией и робототехникой, победил в конкурсе лучших социальных проектов

В конце минувшего года в Барнауле подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект — 2022». Лучшим проектом социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей стал детский центр «Знатоки» из города Рубцовска, который возглавляет индивидуальный предприниматель Татьяна Флаат.

Рубцовский детский центр «Знатоки».
Рубцовский детский центр «Знатоки».
рубцовский детский центр «Знатоки».

На конкурсе лучших социальных проектов в сфере дополнительного образования и воспитания детей наблюдалась самая большая конкуренция — за победу боролись 24 проекта. В итоге, победителем стал рубцовский детский центр «Знатоки». Этот центр реализует проект, который служит целям качественного дополнительного образования детей, развитию и расширению кругозора, а также социализации подрастающего поколения.

«Знатоки» представляют собой разнопрофильный детский центр, где специалисты работают с детьми по различным направлениям. Самыми популярными из них стали английский язык, подготовка к школе, робототехника, логопед, нейропсихология, нейрофитнес, ментальная арифметика, скорочтение и арт-студия. Руководство детского центра считает, что в приоритете должен быть комплексный подход.

— Мы на ребенка смотрим со всех сторон. Ни для кого не секрет, что в школе у детей возникают проблемы. Школьная система — очень сложная и ее постоянно усложняют. Дети у нас замечательные, просто к ним нужен подход, и каждого ребенка нужно понимать, смотреть его особенности. — говорит руководитель центра «Знатоки» Татьяна Флаат.

Сотрудники детского центра «Знатоки» помогают подготовиться к школе, устранить пробелы в знаниях, проводят консультации психолога и логопеда. Помимо этого, в центре оказывают репетиторские услуги.

Как отмечают специалисты, после занятий в центре ребята становятся более успешными, общительными и уверенными в себе.

Татьяна Флаат считает, что в работе центра самое главное — польза и помощь.

— Если мы помогаем и мы полезны — значит, у нас все получится. Самое главное — верить в ту работу, которой ты занимаешься. — считает руководитель детского центра «Знатоки».

Справка о конкурсе

Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса проектов социального предпринимательства «Лучший социальный проект года — 2022» стали шесть алтайских компаний. Теперь им предстоит представлять Алтайский край на федеральном уровне конкурса.

Региональным оператором конкурса выступает Центр инноваций социальной сферы Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства.

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