31 января
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Жизнь

Главврач Волчихинской ЦРБ сказала, что спасти семилетнего мальчика было невозможно

Семилетний мальчик скончался в Волчихинской больнице 28 января. Главврач ЦРБ сообщила, что его невозможно было спасти, передает «Вести Алтай».

Главврач Волчихинской ЦРБ.
Главврач Волчихинской ЦРБ.
"Вести Алтай".

У мальчика поднялась температура 27 января, родители показали его педиатру. Врачи не отметил ничего критичного, ребенка отпустили домой.

28 января мальчику стало хуже. А затем он скончался — остановилось дыхание на фоне инфекции.

По словам Татьяны Харловой, главврача Волчихинской ЦРБ, гибель ребенка она восприняла как личную трагедию. Также она сказала, что провели анализы, которые показали, что смерть наступила мгновенно и спасти его было невозможно.

Трое враче еще сорок минут оказывали мальчику реанимационные мероприятия.

Коллеги Харловой рассказал, что штат больницы был недостаточно укомплектован, а хирургическое и реанимационное отделения закрыты. Ближайшая больница, в которой это есть, находится в Рубцовске.

Как стало известно, ребенок рос в благополучной семье. Однако в причинах ЧП разбираются прокуратура и следком.

Возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей».

Ранее Томенко поручил провести расследование для установления причин смерти семилетнего ребенка.

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