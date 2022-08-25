Город-сад или город-болотце? Какие плюсы есть в Барнауле, и что его портит

Барнаул — как черепашка-ниндзя. Кажется неприметным, как японский воин, его экономическое развитие, кажется, идет маленькими шажочками, но многие город любят. За что обожают и ненавидят краевую столицу и как обратить ее минусы в плюсы altapress.ru рассказала Инга Ретивых, старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления РАНХиГС.

Что горожане думают о Барнауле

— Горожане любят Барнаул и очень тепло о нем отзываются, причем даже те, кто уехал. Хотя, надо сказать, что имидж города проявляется как нейтрально-позитивный, а его идентичность — как слабовыраженная.

Мы проводим исследования среды города и его восприятия горожанами с 2008 года. Они позволяют утверждать: Барнаул оценивают, как уютный и комфортный, но бедный. Здесь удобно жить, но не зарабатывать или реализовываться.

Жители более крупных городов видят жизнь в Барнауле медленной и размеренной. Это же ощущение сложилось и при обработке результатов опроса горожан. В 2008 году у них складывалось впечатление «застойности», «болотца». Но город преображается, и к 2015 году появился образ «уютного спального района». Несомненно, это значительно лучше, однако также не предполагает динамичного развития: в «спальном районе» мы отдыхаем, но не работаем.

Нельзя сказать, что умеренная скорость жизни в Барнауле — плохо. Нет, это вносит свой позитивный вклад в ощущение психологического комфорта.

Инга Ретивых , старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления РАНХиГС. Ирина Пергаева.

Уют и комфорт среды города значимы для человека, но также важны и возможности творческого и профессионального развития, и уровень доходов. И это проблема, которую отмечают как горожане, так и люди, уехавшие из города. Еще одним из минусов Барнаула называют недостаток досуга и его малое разнообразие.

Также грустно, что преимущества перед крупными центрами, за которые хвалили город, ушли: он стал менее зеленым и обрел пробки. Хотя это можно было бы предотвратить, если бы позаботились заранее.

Необходимо, с одной стороны, сохранить уют и комфорт города, с другой — развивать его экономику. Если это делать, Барнаул станет более привлекательным для жизни. Для этого, в том числе, нужно поддерживать гражданские инициативы и творческих личностей. У нас очень хороший человеческий потенциал, именно люди — важнейший двигатель развития.

Цветение в дендрарии. Весна. Художники на пленэре. Анна Зайкова.

Какие проблемы есть у города

Пустынная набережная

— Люди отмечают, что на набережной очень жарко, как на сковородке. Совсем нет деревьев, а навесы не спасают. Но главное — нечего делать. Я сама до этого интервью здесь еще не бывала. Хотя мои студенты говорят, что они приезжают на набережную, им нравится гулять. Но это ведь не аргумент: пройтись можно и в любой другой части города. Что, кроме ходьбы, можно предложить на набережной? Зачем человек сюда поедет? Необходимо найти эти смыслы, создать условия для их появления.

Кстати, есть интересные решения, как можно преобразовать и использовать пространство под мостом: например, сделать открытое кафе или поставить теннисный стол.

Вот мы видим, как люди тут расположились на берегу Оби: загорают, купаются. Получается, здесь есть потребность в этом виде отдыха. Значит, надо подумать, как создать условия. Конечно, так, чтобы это было безопасно. Например, у нас в академии студенты всегда сидели на пластиковых подоконниках, хотя это и запрещали. Теперь их укрепили и превратили в места для сидения.

Набережная в Барнауле. Ирина Пергаева. Набережная в Барнауле. Ирина Пергаева. Набережная в Барнауле. Ирина Пергаева. Набережная в Барнауле. Ирина Пергаева. Набережная в Барнауле. Ирина Пергаева. Набережная в Барнауле. Ирина Пергаева.

Что касается строительства, сомнительно возводить 40 этажей жилого комплекса на месте речного вокзала. Даже если его «укоротить» вдвое — насколько хорошо и уместно он будет смотреться в этом ландшафте? Среди уже построенных зданий, в которых люди жалуются на высокую влажность и комаров.

Говорят, территорию вокруг комплекса облагородят, и она будет доступна не только его жильцам, но и всем горожанам. Но как найти баланс интересов тех, кто купит здесь квартиры, и тех, кто гуляет по набережной?

Скучный «Арбат»

— Специально прошла по этой улице, потому что бывала здесь только зимой, когда оборудовали зимний городок — тогда был повод. Ощущения неоднозначные. С одной стороны, мне, конечно, нравится эта часть города, ее архитектура, с другой — здесь мало смыслов. Для чего приходить?

Место нужно оживлять. Можно создать креативный квартал. Разместить, например, гончарные мастерские и другие хобби-центры, магазины крафтовых продуктов и другое. Энергетика старого города это прекрасно дополнит. А магазины обоев, думаю, здесь не уместны.

Мало-Тобольская. Ирина Пергаева. Мало-Тобольская. Ирина Пергаева. Пешеходная Мало-Тобольская улица , именуемая «барнаульским Арбатом». Фото предоставлено пресс-службой компании МТС

Также стоит избавиться от павильонов, где сейчас располагаются кафе. Эти металлические коробки сильно удешевляют пространство и диссонируют с историческими зданиями. Понимаю, что недорого, быстро и, возможно, временно. Но это и пугает: нет ничего более постоянного, чем временное.

Недоделанный кластер

— Чтобы оценить туристическую привлекательность города, представим, что к вам приехали гости. Что можно показать? Обычно этот вопрос ставит в тупик. Начинаешь вспоминать: «Так. „Горная аптека“. И, наверное, в дендрарий можно съездить». Кстати, было бы неплохо им заняться и активнее использовать, как достопримечательность.

Визуализация проекта реконструкции бывшего Сереброплавильного завода в Барнауле. Архив Евгения Ракшина. Территория сереброплавильного завода , май 2018 года. Фото: altapress.ru.

Обязательно нужно реанимировать сереброплавильный завод, который должен быть основой туристического кластера. Если не он, то что? Он — ядро идентичности города.

Пробки и переполненные автобусы

— На работу городского пассажирского транспорта у горожан много нареканий: комфорт, интервалы движения некоторых маршрутов и их работа в вечернее время. Я, например, стараюсь домой приехать до 20:00, потому что после мои шансы уехать на автобусе очень малы. Это сразу накладывает множество ограничений: я не могу задержаться после работы и прогуляться по набережной.

В 2010 году мы проводили исследование удовлетворенности горожан работой пассажирского транспорта. Проблемы отмечались те же, что и сейчас.

Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года. Анна Зайкова. Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года. Анна Зайкова. Автобусы обновляют в Барнауле. barnaul.org. Пробка на площади Октября в Барнауле 18.08.2022 . Предоставлено altapress.ru

Без развития этой сферы проблема пробок в городе будет усугубляться. Неудовлетворенность его работой приводит к росту автомобилей на дорогах. Если человеку не требуется постоянное передвижение по городу в течение рабочего дня, то он, находясь в офисе весь день, занимает парковочное место, а утром и вечером участвует в создании пробок на дорогах. Потому что в машине куда комфортнее стоять в пробке, чем в переполненном, душном автобусе.

Я уверена, что качественный, удобный городской пассажирский транспорт и его хорошая работа позволят снизить количество автомобилей на дорогах.

Лысые горы и аллеи

— К 2015 году люди стали замечать, что зеленых насаждений в городе стало меньше. Один из респондентов рассказывал о знакомом свадебном фотографе, который много лет делает снимки в одних и тех же локациях. Тот наткнулся на старые фото и ужаснулся тому, как мало осталось зелени.

Набережная в Барнауле. Ирина Пергаева.

Тот же Нагорный парк сейчас я называю Лысой горой. Там осталась одна трава, которая вечно выгорает на солнце. От старых насаждений у нас любят избавляться решительно. Хотя есть простая технология, чтобы не оставлять «пустошь». Условно говоря: в аллее менять деревья через одно. Пока старые радуют зеленью, молодые растут.

Ухудшения отмечают и архитекторы, исследовавшие зеленый каркас города. Хотя жители других городов, например, Новосибирска, говорят: «Вам ли жаловаться, у вас лучше». Но мы ведь сравниваем с тем, что было раньше, и хотим сохранить это в будущем.

Нет видения комплексного развития города

— Посмотреть на здания у набережной: тут бирюзовый цвет, там синий, здесь коричневый. На Красноармейском проспекте — полное смешение стилей, несочетаемость. В строительстве зданий нет единого принципа, и это огромная проблема.

В центре у нас точечная застройка. Каким будет здание, решают владельцы комплексов. В европейских странах есть очень четкие правила относительно внешнего вида здания. Например, если архитектура на улице в желтой цветовой гамме, то новое строение в другом цвете просто не разрешат поставить.

Красноармейский проспект. Олег Богданов Пожар на Красноармейском проспекте. 10 июня 2016 года. Олег Богданов Красноармейский проспект. Александр Есипов в vk.com/barneos22

При возведении новых кварталов, например, в Индустриальном районе, такой проблемы нет: жилищные комплексы оформляются в одном стиле. А в центре есть. Необходимо это регламентировать, а то ведь что не запрещено, то разрешено.

Надо выстраивать общую концепцию развития города, сочетающую социально-­экономические аспекты и строительные. Направления не должны рассматриваться отдельно друг от друга. Это касается и благоустройства городской среды. Сейчас оно точечное, общего видения и в этом вопросе нет.

Необходимо проводить исследования и разрабатывать мастер-план города: он объединит вопросы развития экономики, социальной инфраструктуры, городской среды и транспорта, редевелопмента территорий, улучшения экологии и многое другое.

Осенний Барнаул: виды с лестницы Нагорного парка. Михаил Хаустов

Нет элементарных мелочей

— Городу не хватает не то что мест притяжений, а просто мелочей, которые могут изменить его вид и даже уровень комфорта. Это урны, лавочки, детские площадки, хорошие тротуары.

Также я с ужасом смотрю, как люди едут на велосипеде по проезжей части. Дорожки нужны не только для прогулок, но и, чтобы добраться из точки A в точку Б. Это важно, ведь число велосипедистов у нас растет.

Мусор у тротуара. Ирина Пергаева. Мусор у тротуара. Ирина Пергаева.

Большая проблема в городе — общественные туалеты. Хорошо, если рядом есть ТЦ, куда можно забежать, но что делать в другом случае? Главное, ставить не «био», а на стационарные помещения, которые хорошо убираются.

Неплохо было бы обратить внимание на благоустройство и создание общественных пространств в малоэтажной жилой застройке. Например, в немецких пригородах строят детские площадки, закрепленные за определенным количеством домов. У нас даже в новых кварталах их нет. Это должно быть обозначено еще на этапе проектирования, а на застроенных территориях стоит подумать, как решить эту проблему.

Каким Барнаул может стать

С новым направлением туризма

— В Барнауле есть сообщества коллекционеров: марок, монет, пластинок, книг и других вещей. Они собираются на площади Сахарова, ВДНХ, где общаются и обмениваются.

Это можно рассмотреть, как направление туризма. Если организовать хорошую площадку, где увлеченные люди смогут устраивать ярмарки, это бы привлекало интересующихся из других городов. Да, есть интернет, где все можно купить, но нужно помнить, что это комьюнити: людям важны личные встречи.

С новыми музейными пространствами

— Музейное пространство нужно развивать, для этого сейчас есть возможности, в том числе и финансовые. Есть гранты, например, Фонд Потанина в этом году объявлял конкурс «Креативный музей». Нужно этим заняться.

Пришла мысль о том, что хорошо было бы обратить внимание на кинотеатр «Россия». Само здание, его месторасположение и энергетика совершенно не сочетаются с теми функциями, которые в настоящее время оно выполняет. Магазины, ярмарки обуви и саженцев — это не то, что надо.

В Барнауле на 12 млн рублей подорожало здание бывшего кинотеатра «Россия». «Авито».

В самом здании — довольно любопытное расположение этажей. Могло бы получиться интересное музейное пространство. Для его организации стоит привлечь частных коллекционеров, которые ютятся в подвалах и маленьких помещениях. Также важно использовать современные технологии в создании экспозиций. Район обретет место притяжения — сейчас там по большому счету мало, куда можно зайти.

С зеленью и пляжами

— Сегодня, как никогда, актуальна концепция города-сада. Думаю, начатое еще 100 лет назад надо возобновить с новыми усилиями и возможностями.

Что касается водных пространств, то в Барнауле много озер — Варежка, Пионерское, парочка у Научного городка, есть и еще. Если их облагородить, то люди с удовольствием будут посещать. Правда, одно «но». Вход на них должен быть бесплатным.

Барнаульские пляжи. Фоторепортаж 2021. Анна Зайкова. Altapress.ru. Барнаульские пляжи. Фоторепортаж 2021. Анна Зайкова. Altapress.ru.

Хороший пример — Яровое. Вход к озеру и на пляж бесплатные, а монетизация идет за счет инфраструктуры. Есть множество площадок для развлечений, в том числе для детей, фудкорты, и, конечно, душ и туалет. Можно побывать на озере и не потратить ничего, а можно и много — у людей есть выбор.

Барнаул развивается. У нас очень креативные люди. Стоит создать, например, интернет-портал, куда можно было бы подавать предложения по улучшению городской среды или преодолению проблем.

Безусловно, советую искать в городе плюсики, даже самые незначительные, концентрироваться на них и приумножать. На что направлено внимание, то и растет. Давайте настраиваться на достоинства, а не на недостатки.