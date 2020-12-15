Грейдер в шапке Деда Мороза выпустили на дороги города

Спецтехнику украсили гирляндами, а на кабину водителя натянули огромную шапку Деда Мороза.

«Crazy грейдер. Желает всем новогоднего настроения», — подписали в компании видео.



Как уточняет «Проспект Мира», предприятие планирует нарядить еще четыре снегоуборочные машины. Все они будут ездить по городу.

В Барнауле такого чуда-снегоуборщика нет, но и без украшений улицы не оставили. Ранее altapress.ru показал, где и что празднично светится в городе.

Кстати, накануне алтайские автомобилисты соорудили новогоднюю елочку из машин — новость на стыке техники и Нового года.