Грейдер в шапке Деда Мороза выпустили на дороги города

Спецтехнику украсили гирляндами, а на кабину водителя натянули огромную шапку Деда Мороза.
«Crazy грейдер. Желает всем новогоднего настроения», — подписали в компании видео.
Как уточняет «Проспект Мира», предприятие планирует нарядить еще четыре снегоуборочные машины. Все они будут ездить по городу.
В Барнауле такого чуда-снегоуборщика нет, но и без украшений улицы не оставили. Ранее altapress.ru показал, где и что празднично светится в городе.
Кстати, накануне алтайские автомобилисты соорудили новогоднюю елочку из машин — новость на стыке техники и Нового года.