Губернатор на две недели слетал в Сочи, где загорел и познакомился с блондинкой

Губернатор Красноярского края Александр Усс коротко рассказал в своем Instagram , как в течение двух недель отдыхал в Сочи.

Последние две недели сентября Усс провел в Сочи. С погодой повезло, как и с новыми знакомствами — загорел и подружился с детским тренером в центре парусного спорта.

Губернатор отметил, что знакомство заставило его переосмыслить ценность современных гаджетов в жизни. Судя по фото, речь идет о девушке-блондинке.

«Рядом с ними понимаешь, что жизнь без телефона возможна! Она понятней и светлей», — написал Усс.

Встретился Усс и со старыми друзьями. В частности, опубликовал фотографию с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.

Стоит отметить, что Песков часто отдыхает в Сочи. В августе его дочь Елизавета рассказала, как папины шорты и шлепки свели с ума всю набережную.

«Сочи — большой перекресток. Здесь можно встретить и давних знакомых тоже», — отметил красноярский глава.

Первый рабочий день после отдыха для Усса начался с в Новосибирске — на выездном заседании Совбеза, где в том числе обсудили коррупцию в регионах Сибири.

Александр Усс прибыл в Норильск на место разлива нефтепродуктов. krskstate.ru.

Как выяснилось на мероприятии, в СФО чаще всего крадут на нацпроектах, связанных с дорогами, здоровьем и образованием.

После Усс начнет подготовку к большому совещанию по Норильску, где, напомним, 29 мая разлили 20 тыс. тонн топлива.

Также, добавил губернатор, в регионе сложно идет уборка урожая, причем, что самое обидное, урожай — небывалый, но вот собирают его с большими сложностями из-за погоды.