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Жизнь

Дочь Пескова рассказала, как папины шорты и шлепки свели с ума всю набережную в Сочи

Дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова рассказала в своем Instagram про один удивительный случай на Черноморском побережье.

Елизавета Пескова.
Елизавета Пескова.
instagram.com/stpellegrino

Случай произошел накануне на набережной в Сочи. Действующие лица: Елизавета, ее брат Мика, люди и, собственно, сам герой — товарищ Песков.

«Идем с папой по набережной в Сочи. Мика немного отстал и услышал следующий диалог <…> Действительно, вот такие „удивительные вещи“ происходят», — написала девушка и со слов брата передала перешептывания «сраженных наповал» жителей.

— Пескова сейчас видел. В шлепках. Не поверишь, но он был в шортах и сланцах, как я!
— Да че ты мне гонишь, а?
— Реально, Песков в шортах и сланцах! Представляешь?
— Да, перестань. Зачем так гнать?
— Он прям шел по набережной…
— Хватит, а…

В ответ в комментариях к записи дочь Пескова обвинили в коррупции, лицемерии и прочих грехах: «Со Франции сразу в Сочи? И типа мы такие простые, как и все?»

«Из Франции я поехала в Турцию на пару дней по делу. И из Москвы в Сочи. Вот такая я бездушная тварь», — ответила девушка, добавив к другому комментарию, что «летает обычными рейсами» и у нее нет «наворованного папой частного самолета».

Ранее Елизавета раскритиковала золотую молодежь, живущую за счет обеспеченных родителей — «разъезжающую без прав на „геликах“ с безлимитными карточками в кармане, но с ограниченным уровнем воспитания и образования».

При этом сам Песков заявил, что дочка «работает» не меньше его. Правда, это касалось младшенькой Надежды, которая пошла по стопам матери (Татьяны Навки) и усиленно занимается фигурным катанием.

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