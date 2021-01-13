Губернатора и мэра номинировали на «Золотой ёршик» за скандальные госзакупки

Сибирских чиновников и силовиков номинировали на антипремию «Золотой ёршик» за сомнительные государственные закупки, сообщает « Тайга.инфо ».

«Яблоко» назвало номинантов антипремии «Золотой ёршик», которую вручают за нецелевое использование средств при госзакупках.

Среди сибирских номинантов в списке оказались начальник новосибирской Росгвардии Василий Шушаков, омский губернатор Александр Бурков и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Напомним, в феврале 2020 года новосибирское управление Росгвардии организовало закупку на 800 тыс. рублей в рамках программы госвооружений. Среди запчастей обнаружились наклейки «На Берлин!» по цене в 436 рублей.

В ведомстве назвали «ложью» закупку наклеек, несмотря на официальную документацию. Кроме того, депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил руководство Росгвардии отменить конкурс.

Омского губернатора Буркова номинировали за 16 аукционов на закупку машин в ноябре 2020 года — чиновникам понадобилось 37 автомобилей.

Начальная стоимость контрактов составила 52,9 млн рублей — за счет регионального бюджета. Машины закупали в различные подразделения облправительства и несколько госучреждений.

Примечательно, что перед этим Бурков сделал благородный жест и передал медикам старые правительственные машины.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией с каждым днем становится все напряженней», — объяснил губернатор передачу машин в больницы.

Позже выяснилось, что чиновникам попросту понадобились авто, выпущенные в 2020 году, но провести закупку им мешали висящие на балансе старые машины.

Мэр Улан-Удэ Шутенков стал номинантом благодаря закупке 42 автобусов с цитатами президента России Владимира Путина в августе 2020 года — две закупки на 104,3 млн рублей и 94,8 млн.

Главной особенностью дизайна стали цитаты: «Народный бюджет — инициатива людей», «Дальний Восток — ключевое направление развития». Хотя таких дословных изречений отыскать не удалось.

Позже цитаты поменяли на другие слова президента: «Бурятия воспитала трудолюбивых, талантливых, искренних и открытых людей». И дописали «Дальневосточная субсидия — народный автобус».

Среди прочих требований отметили, что автобусы должны быть новыми — не раньше 2020 года выпуска. Однако машины за несколько месяцев неоднократно ломались и попадали в ДТП.

Ранее алтайская Росгвардия решила за 258 тыс. рублей проверить на «жучки» свои чайники.