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Жизнь
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Губернатора Томенко привезли на зону и показали, что делают алтайские зэки

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко показали, что в колониях мастерят и производят заключенные. Выставку тюремной продукции организовали на базе лечебно-исправительного учреждения № 1, где также показали губернатору, как содержат, кормят и лечат осужденных, сообщает пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю.

Виктор Томенко в алтайской колонии.
Виктор Томенко в алтайской колонии.
Пресс-служба УФСИН

На выставке губернатору показали швейную и сувенирную продукцию, изделия для благоустройства территории и строительные материалы, обувь, мебель, крупы и муку, сладости, мясные полуфабрикаты — все то, что производят алтайские зэки.

«Алтайские исправительные учреждения выпускают более 50 наименований пищевых товаров и около 100 наименований промышленной продукции, оказывают услуги производственного характера. Вся продукция, выпускаемая в колониях, соответствует требованиям ГОСТ и отличается высоким качеством», — доложил Виктору Томенко Валерий Усачёв, начальник УФСИН Алтайского края.

По словам начальника УФСИН, с начала года заключенные произвели продукции и оказали услуг на сумму более 237 млн. рублей. В планах у руководства УФСИН — привлечение к сотрудничеству новых бизнес-партнеров и освоение новых видов производств.

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