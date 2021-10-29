Губернатора возмутила «новость» о повышении цены проезда до 550 рублей в нерабочие дни

24 октября «Панорама» сообщила, что «Беглов подписал постановление № 121 о введении новых ограничений в связи с пандемией ковидая».
«С 30 октября по 7 ноября стоимость проезда в петербургском метрополитене будет увеличена в 10 раз, а в наземном транспорте — в 5 раз <…> К сожалению, темпы вакцинации у нас крайне низкие, из-за этого мы видим кратный рост заболеваемости. Поэтому я принял решение ввести максимально жесткие ограничения в Петербурге на первую неделю ноября. Надеюсь, это послужит дополнительным стимулом для петербуржцев и гостей города оставаться дома. В конце концов, вместо того, чтобы проехать две остановки на автобусе, намного лучше прогуляться пешком. Это не только полезно для здоровья, но и позволит существенно снизить риски заразиться коронавирусом», — написало издание со ссылкой на выдуманное заявление губернатора.
При этом в материале указали, что текст «представляет собой гротескную пародию на реальность и не является реальной новостью».
Однако сатирическая публикация быстро разошлась по соцсетям, многие ей поверили — это вызвало большой резонанс.
Беглов во время эфира на телеканале «78» заявил, что журналисты «Панорамы» совершили преступление, в котором разберутся правоохранители.
«Мы по таким слухам будем обращаться в силовые структуры, это не просто шутки или анекдот. Когда распространяются слухи, которые приводят к панике, это преступление», — подчеркнул глава города.
Кстати, в Барнауле из-за коронавируса решили отложить повышение цен на проезд в общественном транспорте.
Напомним, в 2020 году Беглов надел сразу несколько масок и посетил роддом, после чего стал героем мемов.