Губернатора возмутила «новость» о повышении цены проезда до 550 рублей в нерабочие дни

24 октября «Панорама» сообщила, что «Беглов подписал постановление № 121 о введении новых ограничений в связи с пандемией ковидая».

«С 30 октября по 7 ноября стоимость проезда в петербургском метрополитене будет увеличена в 10 раз, а в наземном транспорте — в 5 раз <…> К сожалению, темпы вакцинации у нас крайне низкие, из-за этого мы видим кратный рост заболеваемости. Поэтому я принял решение ввести максимально жесткие ограничения в Петербурге на первую неделю ноября. Надеюсь, это послужит дополнительным стимулом для петербуржцев и гостей города оставаться дома. В конце концов, вместо того, чтобы проехать две остановки на автобусе, намного лучше прогуляться пешком. Это не только полезно для здоровья, но и позволит существенно снизить риски заразиться коронавирусом», — написало издание со ссылкой на выдуманное заявление губернатора.