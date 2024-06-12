12 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Гвоздь праздничной программы Барнаула — "Гранит". Что произошло на Алтае

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 12 июня.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

В Барнауле — как и во все стране — с размахом отметили День России. Однако весь день в пабликах и СМИ широко обсуждается одно революционное для города событие. Это презентация трамвайного вагона "Гранит" группы компаний "Союз". Это первый в истории трамвай, собранный в Барнауле. Пока вагон представили в качестве экспоната, который можно было осмотреть внутри, посидеть на сиденьях. Что с радостью делали маленькие и взрослые барнаульцы. Впереди у вагона — испытания в деле. На городских трамвайных путях.

Барнаульцы уже насторожились и ждут, когда можно будет увидеть трамвай в действии. Сразу вспоминается, как встречали белорусские трамваи. А теперь есть и свой низкопольный.

На фоне этого ажиотажа стало известно, когда произведут демонтаж трамвайного кольца в Барнауле.

И о погоде. После ужасающего шквалового ворота накануне, все с нетерпением ждут солнца, жары, которая уничтожит комаров и мошек. Но ветер сменит направление на северное. Хотя в регионе и будет достаточно жарко — до плюс 28 градусов. И небольшой дождь, и даже туманное утро. Так что с мошками и комарами не получится пока расстаться.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Пройдет танго-вечеринка
Открытая тренировка
Фестиваль традиционной культуры
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость