Гвоздь праздничной программы Барнаула — "Гранит". Что произошло на Алтае

В Барнауле — как и во все стране — с размахом отметили День России. Однако весь день в пабликах и СМИ широко обсуждается одно революционное для города событие. Это презентация трамвайного вагона "Гранит" группы компаний "Союз". Это первый в истории трамвай, собранный в Барнауле. Пока вагон представили в качестве экспоната, который можно было осмотреть внутри, посидеть на сиденьях. Что с радостью делали маленькие и взрослые барнаульцы. Впереди у вагона — испытания в деле. На городских трамвайных путях.

Барнаульцы уже насторожились и ждут, когда можно будет увидеть трамвай в действии. Сразу вспоминается, как встречали белорусские трамваи. А теперь есть и свой низкопольный.

На фоне этого ажиотажа стало известно, когда произведут демонтаж трамвайного кольца в Барнауле.

И о погоде. После ужасающего шквалового ворота накануне, все с нетерпением ждут солнца, жары, которая уничтожит комаров и мошек. Но ветер сменит направление на северное. Хотя в регионе и будет достаточно жарко — до плюс 28 градусов. И небольшой дождь, и даже туманное утро. Так что с мошками и комарами не получится пока расстаться.

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