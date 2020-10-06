+114 и 8 смертей. Число коек в алтайских госпиталях спешно наращивают из-за прироста больных с COVID-19

В Алтайском крае, по данным на 6 октября, зарегистрировали 114 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, 4 августа впервые суточный прирост опустился ниже 100 и держался на уровне 60−70. 20 сентября показатель пошел в рост и 2 октября вновь пробил отметку «более 100».

Из новых 114 заболевших по данным на 6 октября: Барнаул — 51, Бийск, Первомайский район — по 11, Бийский район — 10, Целинный район — 7, Зональный район — 4, Новоалтайск, Славгород, Змеиногорский район — по 3, Быстроистокский, Поспелихинский, Смоленский, Солтонский, Тальменский район — по 2, Новичихинский район — 1 человек.

Всего в крае инфицированных — 14 448 (в том числе 1 070 детей до 17 лет включительно), выздоровели — 12 558 пациентов.

На сегодняшний день проходят лечение в госпиталях 1 337 пациентов. 2561 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

Коронавирус. Меры безопасности. Pixabay.com

«Минздравом края увеличено количество коек, за минувшие сутки — на 178. Всего развернуто 3198 коек, из них с кислородом 1598, с ИВЛ 410. Таким образом, свободных коек — 528», — отметили в оперштабе.

По типу заболевания: 190 случаев — завозные, 7 876 — по контакту с зараженными, 4 656 — у больных внебольничной пневмонией, 4 219 — у заболевших ОРВИ, в 5 573 случаях — бессимптомное течение.

Тяжелобольных — 270, на аппарате ИВЛ — 89. За прошедшие сутки в Алтайском крае выздоровели 142 пациента.

За весь период скончались 537 человек: из них 8 за прошедшие сутки (от COVID-19 — 4, по иной причине смерти — 4). Всего от короновирусной инфекции скончались 237 человек (по иным причинам смерти — 296 человек, на экспертизе — 4 случая).

Ранее стало известно, что глава Барнаула планирует вернуть часть «весенних» запретов по коронавирусу.