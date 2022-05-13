«Всем будет счастье». В общественной палате Алтайского края рассказали, как решить проблемы людей с инвалидностью

В санатории «Сосновый бор» состоялось выездное заседание Общественной палаты Алтайского края. Ключевой стала тема доступной среды в краевой столице. По итогам мероприятия был составлен список инициатив, которые могут улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Что предложили общественники, и почему безбарьерная инфраструктура необходима каждому — в нашем материале.

Как для себя

Ирина Яковенко, руководитель рабочей группы ОПАК по проблемам людей с ОВЗ и доступной среде, открыла заседание эмоциональным рассказом.

— Даже если человек получил инвалидность, это не значит, что он перестал быть личностью. Он хочет посещать те же самые кофейни, торговые центры, театры, в которых бывал до того, как, например, сел в коляску. Могу утверждать на собственном опыте.

Возьмем «Титов-арену». Вход сделали удобный. Но дальше фойе проехать на инвалидном кресле очень сложно. Та же история с театром драмы и многими другими общественными местами.

Заседание Общественной палаты Алтайского края по теме доступной среды. Анна Зайкова.

Таким образом, получается, что побывать на каком-то мероприятии просто невозможно. И не понятно, зачем ты тогда пришел, — сокрушается женщина.

Спикер считает, что каждый работник, который устанавливает в Барнауле пандус или укладывает асфальт, должен думать, в том числе, и о людях с инвалидностью. Впрочем, безбарьерность нужна не только им.

— На самом деле, в доступной среде нуждается абсолютно любой, вне зависимости от состояния здоровья.

Заседание Общественной палаты Алтайского края по теме доступной среды. Анна Зайкова.

Банальный пример — мамы с колясками. Одно дело, когда ее вместе с ребенком можно прокатить по удобному пандусу, который сделан качественно. И совсем другое — тащить на себе по ступенькам или аппарелям. Последними зачастую нереально воспользоваться никому.

Так вот, если проектировщик, устанавливающий пандус, будет думать, что по нему пойдет его жена или дочь с коляской, он сделает его по всем правилам.

Еще Ирина упомянула про скосы на асфальте, которых в городе не так много. Без них человеку на коляске приходится преодолевать высокие бордюры.

Заседание Общественной палаты Алтайского края по теме доступной среды. Анна Зайкова.

«Тут то же самое. Нужно делать, как для себя. Если мастер поймет, что по этому скосу его пожилая мама легко поднимется, качество работы сразу улучшится. И всем будет счастье», — сказала Яковенко.

Также эксперт объяснила, в чем проблема парковок для людей с ОВЗ. Так, большинство из них расположены слишком далеко от здания.

Но еще сложнее становится зимой, когда коляска буксует в снегу. И путь до нужного места превращается в квест на выживание.

Заседание Общественной палаты Алтайского края по теме доступной среды. Анна Зайкова.

Вопрос отношения

Ирина отметила, что важное место в формировании доступной среды занимает отношение самих горожан к людям с инвалидностью. И привела несколько примеров, когда к ней относились некорректно.

— Прихожу как-то раз со средним сыном в поликлинику на осмотр. Заходим в кабинет к врачу. Доктор садит ребенка перед собой и спрашивает: «Ну, что у тебя болит?» А на меня ноль внимания, хотя я — такой же родитель, как другие.

А когда я захотела поступить в университет, выяснилось, что в местных учебных заведениях мне будет неудобно. Пришлось ехать за образованием в Екатеринбург.

Заседание Общественной палаты Алтайского края по теме доступной среды. Анна Зайкова.

Яковенко назвала несколько инициатив, которые, по ее мнению, могли бы сделать жизнь лиц с инвалидностью качественнее. Например, разработать систему сопровождения людей с ОВЗ в больнице.

Также выдавать новоиспеченным мамам-инвалидам электрическую коляску, вместо обычной, на первые несколько лет жизни ребенка, чтобы гулять с ним было комфортнее.

Что нужно менять

Замечания и предложения Ирины Яковенко учла министр социальной защиты населения Алтайского края Наталья Оськина.

Заседание Общественной палаты Алтайского края по теме доступной среды. Анна Зайкова.

— Мы десятилетиями не задумывались о людях с инвалидностью. Строились города, формировалась коммунальная инфраструктура и многое другое. При этом, понятно, что лица с ОВЗ всегда были, есть и будут.

Можно равняться на иностранные примеры, там ситуация меняется очень быстро. Однако и за границей есть свои сложности. Нам же перемены пока даются тяжело по финансовым и законодательным причинам, — отметила министр.

Кроме того, она упомянула про социологический опрос, проведенный в 2021 году. Согласно ему, 50% жителей края, имеющих инвалидность, испытывают трудности с передвижением.

Заседание Общественной палаты Алтайского края по теме доступной среды. Анна Зайкова.

Еще респонденты определили самые важные объекты инфраструктуры, которые должны быть доступны в первую очередь. А именно — больницы, поликлиники, аптеки. Министр отметила, что эти места все еще нуждаются в изменениях.

Вторыми по необходимости названы учебные заведения. Третьими — жилые помещения и торговые точки.

Факт По данным министерства социальной защиты Алтайского края, с 2014 года в регионе были модернизированы под нужды людей с инвалидностью 242 приоритетных объекта.

Заседание Общественной палаты Алтайского края по теме доступной среды. Анна Зайкова.

Что собираются делать

С участниками выездного заседания согласен и председатель Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков.

— Общественная палата занимает конструктивную позицию, предлагает для власти и общества варианты решений со стороны экспертов в разных областях. К примеру, мы в прошлом году обратились к проблемам инваспортсменов.

После наших предложений паралимпийцам стали оказывать больше поддержки. В том числе, материальной.

Однако сегодня наша цель — привлечь внимание, в том числе к тем, кто инвалидности не имеет. Поскольку услуги и сервисы, которые пригодны для поддержки лиц с ОВЗ, должны быть применимы ко всем, кто нуждается в заботе общества и власти. При этом мелочей в ситуациях, где ограничиваются возможности, не существует в принципе.

Заседание Общественной палаты Алтайского края по теме доступной среды. Анна Зайкова.

Предложения , которые выдвинули на заседании: Включать в состав градостроительных советов граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Учредить грант на разработку интерактивной карты доступной среды в Алтайском крае.

Проводить просветительские мероприятия , направленные на формирование этики общения с людьми с ОВЗ.

направленные на формирование этики общения с людьми с ОВЗ. Организовать движение пассажирских автобусов до здания краевого реабилитационного центра для детей и подростков с инвалидностью «Журавлики».

Инициативы передадут на рассмотрение губернатору края и депутатам АКЗС.