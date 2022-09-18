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Жизнь

Исследование: больше трети россиян одобряют запрет на пропаганду чайлдфри

Более трети россиян высказались за запрет на пропаганду чайлдфри (отсутствие детей), пишет ТАСС со ссылкой на опрос SuperJob.

Младенец, роды.
Младенец, роды.
unsplash.com

По результатам исследования, 41% опрошенных поддерживают ограничение на пропаганду идеи чайлдфри.

Респонденты, уверены что если «пиарить» отказ от детей, то это может обернуться для России серьезными последствиями — в том числе экономическими.

При этом 34% участников опроса — против запрета. По их мнению, рожать или не рожать — личный выбор человека, и вмешиваться в это не следует.

Напомним, ранее законопроект о запрете пропаганды чайлдфри внесли в Госдуму.

Ранее стало известно, почему россияне не хотят заводить детей.

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