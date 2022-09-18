Исследование: больше трети россиян одобряют запрет на пропаганду чайлдфри

По результатам исследования, 41% опрошенных поддерживают ограничение на пропаганду идеи чайлдфри.
Респонденты, уверены что если «пиарить» отказ от детей, то это может обернуться для России серьезными последствиями — в том числе экономическими.
При этом 34% участников опроса — против запрета. По их мнению, рожать или не рожать — личный выбор человека, и вмешиваться в это не следует.
Напомним, ранее законопроект о запрете пропаганды чайлдфри внесли в Госдуму.
Ранее стало известно, почему россияне не хотят заводить детей.