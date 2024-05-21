21 мая церковь отмечает день памяти Иоанна Богослова — одного из двенадцати апостолов и автора одного из четырех канонических Евангелий. В народном календаре этот праздник известен как Иван Долгий или Пшеничный, так как в это время начинали сеять пшеницу. В 2024 году этот день будет отмечаться во вторник.

История праздника

Иоанн был одним из самых близких учеников Иисуса Христа. Он сопровождал его на всем крестном пути, присутствовал при Преображении Господнем на горе Фавор, был свидетелем многих чудес, которые совершал Иисус, и находился во дворе архиерейском во время допросов своего Божественного Учителя.

Иоанн является автором Книги Откровений, трех посланий Нового Завета и Евангелия от Иоанна. Эти труды сыграли важную роль в истории христианского вероучения, а самого Иоанна стали называть Богословом. В христианстве только трое святых имеют такое звание.

Православная церковь трижды в год вспоминает Иоанна Богослова. Его чествуют 13 июля во время Собора 12 апостолов. Затем 9 октября отмечают день его смерти. И ещё один день памяти приходится на 21 мая.

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Что можно и нельзя делать 21 мая 2024 года

В этот день нельзя ссориться, отказывать в помощи нуждающимся и сквернословить. На Ивана наши предки надевали чистую одежду — считалось дурным знаком носить грязную или нестиранную, это могло привести к болезням и неприятностям.

Также в старину люди избегали гаданий и проведения магических ритуалов.

По другим поверьям, 21 мая не стоит начинать строительные и ремонтные работы, делать генеральную уборку, заниматься глажкой и стиркой. Кроме того, в этот день лучше отказаться от употребления рыбы и рыбных блюд — нарушившего запрет может ждать потеря речи.

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