Иверская икона: в чем помогает, история праздника 26 октября

26 октября — православный праздник, день памяти Иверской иконы Божией Матери. В этот день в Москву в 1648 году привезли список с Афонской Иверской иконы. Рассказываем, в чем помогает Иверская икона и как ее чудом нашли монахи в XI веке.

По церковному преданию, в XI веке иноки Иверского монастыря на Афоне увидели на море огненный столп: он стоял над иконой Божией Матери. Но подойти к иконе и вынести ее на берег никто не мог. Богородица явилась во сне старцу Гавриилу и повелела идти «с верою прямо по волнам». Старец послушался и смог взять чудесную икону.

Образ внесли в соборную церковь. Но на следующий день икону нашли над вратами обители. Снова перенесли: на утро повторилось то же самое. Над вратами монастыря построили храм и разместили Иверскую икону там.

В середине XVII века в Россию принесли несколько списков с этой иконы. Один из них в 1648 году поднесли царю Алексею Михайловичу и поместили в московской часовне у Воскресенских ворот Китай-города. Этот список известен как московская Иверская икона.

Иверская икона Божией Матери СС0 , from Wikimedia Commons

В чем помогает Иверская икона?

Иверскую икону Божией Матери называют «Вратарница». У нее просят защиты от бедствий — ограблений, пожаров, потопов, ей молятся об исцелении душевных и телесных заболеваний. Об этом сообщает hram-kupina.ru.

При этом важно понимать: у святых икон нет какой-то «специализации». Молящийся человек надеется на помощь Божью, а не на силу конкретной иконы или молитвы.

Иверская икона: дни памяти