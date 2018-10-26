Иверская икона: в чем помогает, история праздника 26 октября

По церковному преданию, в XI веке иноки Иверского монастыря на Афоне увидели на море огненный столп: он стоял над иконой Божией Матери. Но подойти к иконе и вынести ее на берег никто не мог. Богородица явилась во сне старцу Гавриилу и повелела идти «с верою прямо по волнам». Старец послушался и смог взять чудесную икону.
Образ внесли в соборную церковь. Но на следующий день икону нашли над вратами обители. Снова перенесли: на утро повторилось то же самое. Над вратами монастыря построили храм и разместили Иверскую икону там.
В середине XVII века в Россию принесли несколько списков с этой иконы. Один из них в 1648 году поднесли царю Алексею Михайловичу и поместили в московской часовне у Воскресенских ворот Китай-города. Этот список известен как московская Иверская икона.
В чем помогает Иверская икона?
Иверскую икону Божией Матери называют «Вратарница». У нее просят защиты от бедствий — ограблений, пожаров, потопов, ей молятся об исцелении душевных и телесных заболеваний. Об этом сообщает hram-kupina.ru.
При этом важно понимать: у святых икон нет какой-то «специализации». Молящийся человек надеется на помощь Божью, а не на силу конкретной иконы или молитвы.
Иверская икона: дни памяти
- 25 февраля — перенесение списка Иверской иконы в монастырь на Валдае.
- 6 мая — второе обретение списка иконы, который находился в Новодевичьем монастыре, в затем, в годы советской власти — в фонде Государственного исторического музея. В 2012 году икону торжественно передали РПЦ и вернули в Новодевичий монастырь.
- 26 октября — торжественная встреча Иверской иконы в Москве в 1648 году.
- Вторник Светлой седмицы (недели после Пасхи). По преданию, в этот день монахи Иверского монастыря на Афоне увидели плывущую к ним икону Божией Матери.