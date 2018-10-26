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Иверская икона: в чем помогает, история праздника 26 октября

26 октября — православный праздник, день памяти Иверской иконы Божией Матери. В этот день в Москву в 1648 году привезли список с Афонской Иверской иконы. Рассказываем, в чем помогает Иверская икона и как ее чудом нашли монахи в XI веке.

Храм. Церковь. Духовность
Храм. Церковь. Духовность
СС0

По церковному преданию, в XI веке иноки Иверского монастыря на Афоне увидели на море огненный столп: он стоял над иконой Божией Матери. Но подойти к иконе и вынести ее на берег никто не мог. Богородица явилась во сне старцу Гавриилу и повелела идти «с верою прямо по волнам». Старец послушался и смог взять чудесную икону.

Образ внесли в соборную церковь. Но на следующий день икону нашли над вратами обители. Снова перенесли: на утро повторилось то же самое. Над вратами монастыря построили храм и разместили Иверскую икону там.

В середине XVII века в Россию принесли несколько списков с этой иконы. Один из них в 1648 году поднесли царю Алексею Михайловичу и поместили в московской часовне у Воскресенских ворот Китай-города. Этот список известен как московская Иверская икона.

Иверская икона Божией Матери
Иверская икона Божией Матери
СС0, from Wikimedia Commons

В чем помогает Иверская икона?

Иверскую икону Божией Матери называют «Вратарница». У нее просят защиты от бедствий — ограблений, пожаров, потопов, ей молятся об исцелении душевных и телесных заболеваний. Об этом сообщает hram-kupina.ru.

При этом важно понимать: у святых икон нет какой-то «специализации». Молящийся человек надеется на помощь Божью, а не на силу конкретной иконы или молитвы.

Иверская икона: дни памяти

  • 25 февраля — перенесение списка Иверской иконы в монастырь на Валдае.
  • 6 мая — второе обретение списка иконы, который находился в Новодевичьем монастыре, в затем, в годы советской власти — в фонде Государственного исторического музея. В 2012 году икону торжественно передали РПЦ и вернули в Новодевичий монастырь.
  • 26 октября — торжественная встреча Иверской иконы в Москве в 1648 году.
  • Вторник Светлой седмицы (недели после Пасхи). По преданию, в этот день монахи Иверского монастыря на Афоне увидели плывущую к ним икону Божией Матери.
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