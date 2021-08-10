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Жизнь

Из Якутии на Алтай. Как в Сибири горят леса и дошло ли «эхо» пожаров до Барнаула

Сибирские пожары достигли Северного полюса. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на американское космическое сообщество. Рассказываем, где именно выгорают леса и вводят ли власти режим «Черного неба».

Лесные пожары.
Лесные пожары.
СС0
1 Якутия

В Якутии огонь охватил 1,1 млн гектаров леса. Серьезное задымление распространилось на 954 населенных пункта.

В NASA отметили, что якутские пожары дошли до Северного полюса. Дым виден на космических снимках.

Власти региона ввели режим «Черного неба». В 9 районах республики усилили противопожарные группировки.

«Ситуация напряженная из-за сильных ветров. Тушение пожаров продолжается. Главная наша задача — не пустить огонь в населенные пункты», — цитирует Газета.ru главу Якутии Айсена Николаева.

Пожар в поселке. Якутия.
Пожар в поселке. Якутия.
кадр из видео.
2 Алтайский край

Из Якутии задымления пришли в Барнаул и Бийск. Сизый смог с запахом гари опустился на города 7 августа. Пока он неплотный.

Горожане делятся снимками явления в соцсетях. Пишут: «Ну что, лето 2019 повторяется? Снова пожары, снова дым».

Лесной пожар в Красноярском крае.
Лесной пожар в Красноярском крае.
facebook.com/GreenpeaceRussia. фотограф Юлия Петренко.
3 Где еще горит?

Дым якутских пожаров распространился на Республики Алтай и Тыву, Иркутскую и Новосибирскую области. Эпицентром едкого тумана стал Красноярский край. Там задымлены почти 400 населенных пунктов, подчеркивает ТАСС. В том числе Норильск и Зеленогорск.

Город. Смог.
Город. Смог.
24.mchs.gov.ru

Власти ввели в крае режим чрезвычайной ситуации. Видимость на дорогах почти нулевая. Кроме того, в регионе задерживают и отменяют авиарейсы.

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