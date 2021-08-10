Из Якутии на Алтай. Как в Сибири горят леса и дошло ли «эхо» пожаров до Барнаула

В Якутии огонь охватил 1,1 млн гектаров леса. Серьезное задымление распространилось на 954 населенных пункта.
В NASA отметили, что якутские пожары дошли до Северного полюса. Дым виден на космических снимках.
Власти региона ввели режим «Черного неба». В 9 районах республики усилили противопожарные группировки.
«Ситуация напряженная из-за сильных ветров. Тушение пожаров продолжается. Главная наша задача — не пустить огонь в населенные пункты», — цитирует Газета.ru главу Якутии Айсена Николаева.
Из Якутии задымления пришли в Барнаул и Бийск. Сизый смог с запахом гари опустился на города 7 августа. Пока он неплотный.
Горожане делятся снимками явления в соцсетях. Пишут: «Ну что, лето 2019 повторяется? Снова пожары, снова дым».
Дым якутских пожаров распространился на Республики Алтай и Тыву, Иркутскую и Новосибирскую области. Эпицентром едкого тумана стал Красноярский край. Там задымлены почти 400 населенных пунктов, подчеркивает ТАСС. В том числе Норильск и Зеленогорск.
Власти ввели в крае режим чрезвычайной ситуации. Видимость на дорогах почти нулевая. Кроме того, в регионе задерживают и отменяют авиарейсы.