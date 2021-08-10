Из Якутии на Алтай. Как в Сибири горят леса и дошло ли «эхо» пожаров до Барнаула

2 Алтайский край

Из Якутии задымления пришли в Барнаул и Бийск. Сизый смог с запахом гари опустился на города 7 августа. Пока он неплотный.

Горожане делятся снимками явления в соцсетях. Пишут: «Ну что, лето 2019 повторяется? Снова пожары, снова дым».