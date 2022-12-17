17 декабря
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Жизнь

Из-за коммуникальной аварии барнаульцы остались без воды

Повреждение водопровода диаметром 200 мм в Барнауле произошло по адресу ул. Эмилии Алексеевой, 94. Об этом сообщает пресс-служба городского водоканала.

Кран. Вода. Ребенок.
Кран. Вода. Ребенок.
СС0

Сложность работы состоит в том, что поврежденный участок водопровода располагается под производственным помещением.

По причине аварии без воды остались дома по следующим адресам:

  • ул. Эмилии Алексеевой, 84, 84/2, 84а, 86, 88, 90, 94, 100б, 111−123;
  • ул. Панкратова, 5−65а, 2−68;
  • ул. Совхозная, 5−21, 10, 10а.

Время устранения повреждения ориентировочно на 18 декабря 9:00.

Подвоз воды для жителей осуществляется по адресу ул. Эмилии Алексеевой, 86.

Ранее холодную воду из-за аварии отключили в некоторых домах Барнаула.

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