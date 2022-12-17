Из-за коммуникальной аварии барнаульцы остались без воды

Сложность работы состоит в том, что поврежденный участок водопровода располагается под производственным помещением.
По причине аварии без воды остались дома по следующим адресам:
- ул. Эмилии Алексеевой, 84, 84/2, 84а, 86, 88, 90, 94, 100б, 111−123;
- ул. Панкратова, 5−65а, 2−68;
- ул. Совхозная, 5−21, 10, 10а.
Время устранения повреждения ориентировочно на 18 декабря 9:00.
Подвоз воды для жителей осуществляется по адресу ул. Эмилии Алексеевой, 86.
Ранее холодную воду из-за аварии отключили в некоторых домах Барнаула.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!