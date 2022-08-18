18 августа
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Жизнь

К чему приведет снижение цен на зерно и масличные на внутреннем рынке? Ответы будут искать участники форума «Зерно Сибири»

26 августа в Барнауле пройдет экспертный форум «Зерно Сибири». Его участники обсудят актуальные вопросы зерновой отрасли напрямую с ведущими экспертами России. Форум огранизован при поддержке правительства Алтайского края.

Иллюстрация предоставлена организатором.

По сравнению с 2021 годом цена на зерно упала на треть. На фоне роста себестоимости это может грозить снижением рентабельности производителей и даже сокращением посевных площадей. С серьезными проблемами могут столкнуться и зернопереработчики. Актуальность форума «Зерно Сибири» отмечают и эксперты, и участники. Организаторам поступают заявки не только из Алтайского края, но и из Новосибирской, Омской, Кемеровской, Калининградской, Челябинской, Ростовской областей, Пермского и Красноярского краев, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Казахстана.

Напомним, что среди экспертов форума — генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко, главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ РФ Андрей Клепач и многие другие.

Владимир Петриченко,
генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно»:

— Сегодня первые итоги зернового года и свежая информации о качестве зерна урожая 2022 года, перспективах развития масличного рынка России, КНР, Казахстана и других регионов Средней Азии как никогда актуальна. Форум — это возможность не только получить качественную информацию напрямую от экспертов, но и выработать сельхозпроизводителям и зернопереработчикам стратегию на ближайшие месяцы.

Мест на форуме остается немного, но организаторы постараются, чтобы возможность принять участие была у представителей зернового рынка Алтайского края и Сибири.

Организаторами форума «Зерно Сибири» выступили ООО «Алтайские зерновые конференции», Союз зернопереработчиков Алтая, ООО «ПроЗерно», АгроСоюз.

Заявки на участие в форуме можно подать по телефонам:

Или по электронной почте: info@zzk22.ru

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