1 апреля
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Жизнь

Кадыров выложил видео с извинениями украинских военных в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с пленными украинскими солдатами в Мариуполе, которые советуют сослуживцам сдаваться.

Чеченский спецназ на Украине.
Чеченский спецназ на Украине.
Скриншот видео t.me/RKadyrov_95

Кадыров пишет, что отношение к пленным «самое человечное»: их кормят, оказывают медпомощь, дают возможность позвонить родным, никому «не простреливают части тела».

На видео видно, что военнопленные стоят со связанными скотчем руками.

«Попавшись в плен, каждый из „бравых“ украинских солдат становится очень понятливым, осуждает свое руководство, приносит извинения народам России и Украины за антинародную деятельность, призывает сложить оружие, направленное против российских представителей силовых структур, и сдаться в плен», — написал чеченский лидер.


Ранее депутат Госдумы Владимир Шаманов заявил, что российский спецназ захватил украинских националистов, причастных к пыткам пленных российских военнослужащих.

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