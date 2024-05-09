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Жизнь

Как барнаульцы празднуют День Победы. Прямая трансляция altapress.ru

9 мая жители Барнаула выходят на улицы, чтобы отпраздновать День Победы. Сегодня горожан весь день будут сопровождать музыка, танцы, выставки и стройные марши. Altapress.ru проводит прямую трансляцию из разных уголков города.

"Вечный огонь".
"Вечный огонь".
СС0

Обновлено в 12:28

На площади Сахарова идет концертная программа.

На сцене для барнаульцев выступают творческие коллективы с песнями и танцами.

День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru

Обновлено в 12:00

Возле главного корпуса АлтГУ показывают оружие и учат оказывать медицинскую помощь.

День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru

А во внутреннем дворике университета бесплатно угощают кашей.

День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru

Обновлено в 11:37

Следующее место праздника в нашем репортаже — площадь Сахарова. Здесь все внимание к себе притягивает полевая кухня возле Алтайского краевого театра драмы, где уже собралась огромная очередь.

День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru

Также здесь продают пироги, кукурузу, сладкую вату, а еще попкорн и мороженое. Утолить жажду можно холодным квасом.

День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru

Неподалеку своими руками можно отчеканить монету.

День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru

И куда же без сувениров? Так, праздничный значок можно купить в пределах 100-200 рублей.

День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru

На площадь после торжественного построения массово идут барнаульцы.

День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
День Победы - 2024.
altapress.ru

Обновлено в 10:51

Корреспонденты altapress.ru начали прогулку по Барнаулу с площади Советов. Посмотреть на торжественное прохождение войск Барнаульского гарнизона пришли тысячи горожан.

Вслед за войсками по центру Барнаула поехала техника военных лет.

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