Как барнаульцы празднуют День Победы. Прямая трансляция altapress.ru

9 мая жители Барнаула выходят на улицы, чтобы отпраздновать День Победы. Сегодня горожан весь день будут сопровождать музыка, танцы, выставки и стройные марши. Altapress.ru проводит прямую трансляцию из разных уголков города.
"Вечный огонь".
СС0
Обновлено в 12:28
На площади Сахарова идет концертная программа.
На сцене для барнаульцев выступают творческие коллективы с песнями и танцами.
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
altapress.ru
Обновлено в 12:00
Возле главного корпуса АлтГУ показывают оружие и учат оказывать медицинскую помощь.
День Победы - 2024.
altapress.ru
А во внутреннем дворике университета бесплатно угощают кашей.
День Победы - 2024.
altapress.ru
Обновлено в 11:37
Следующее место праздника в нашем репортаже — площадь Сахарова. Здесь все внимание к себе притягивает полевая кухня возле Алтайского краевого театра драмы, где уже собралась огромная очередь.
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
altapress.ru
Также здесь продают пироги, кукурузу, сладкую вату, а еще попкорн и мороженое. Утолить жажду можно холодным квасом.
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
altapress.ru
Неподалеку своими руками можно отчеканить монету.
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
altapress.ru
И куда же без сувениров? Так, праздничный значок можно купить в пределах 100-200 рублей.
День Победы - 2024.
altapress.ru
На площадь после торжественного построения массово идут барнаульцы.
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
altapress.ru
День Победы - 2024.
altapress.ru
Обновлено в 10:51
Корреспонденты altapress.ru начали прогулку по Барнаулу с площади Советов. Посмотреть на торжественное прохождение войск Барнаульского гарнизона пришли тысячи горожан.
Вслед за войсками по центру Барнаула поехала техника военных лет.
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