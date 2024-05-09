Как барнаульцы празднуют День Победы. Прямая трансляция altapress.ru

На сцене для барнаульцев выступают творческие коллективы с песнями и танцами.

Обновлено в 11:37

Следующее место праздника в нашем репортаже — площадь Сахарова. Здесь все внимание к себе притягивает полевая кухня возле Алтайского краевого театра драмы, где уже собралась огромная очередь.

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Также здесь продают пироги, кукурузу, сладкую вату, а еще попкорн и мороженое. Утолить жажду можно холодным квасом.

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Неподалеку своими руками можно отчеканить монету.

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И куда же без сувениров? Так, праздничный значок можно купить в пределах 100-200 рублей.

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На площадь после торжественного построения массово идут барнаульцы.