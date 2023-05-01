1 мая
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Жизнь

Как добраться домой после первомайского салюта в Барнауле — разбор altapress.ru

В Барнауле 1 мая перекрыли несколько дорог, а после 22:00 и в обычные дни проблематично уехать. Однако гордаминистрация организовала работу общественного транспорта так, чтобы горожане могли насладиться салютом и уехать спокойно домой.

Праздничный салют в честь 1 мая прогремел в Барнауле
Праздничный салют в честь 1 мая прогремел в Барнауле
Дмитрий Лямзин

Автобусы с остановки «Площадь имени В.Н. Баварина»:

  • № 6, 20, 27, 33р, 57, 60 — от пр. Ленина — ул. Гоголя — пр. Красноармейский — далее по маршруту;
  • № 35, 41, 47, 53, 55 — от пр. Ленина — ул. Гоголя — пр. Красноармейский в сторону поселка Южного;
  • № 144.

Трамваи:

  • № 1 — в 22:13, 22:22, 22:30 по маршруту площадь Свободы — Новый рынок;
  • № 5 — в 22:10 от площади Свободы по маршруту движения до РТИ; в обратном направлении: депо № 1 — проспект Коммунаров; второй вагон в 22:15 от площади Свободы по маршруту до улицы Малахова — Антона Петрова — Попова — Власихинская — депо № 3; третий вагон в 22:24 от площади Свободы по маршруту до Малаховского кольца; в обратном направлении по улице Антона Петрова в депо № 1;
  • № 7 — с остановки «Улица Пушкина» до остановки «станция Кордон» — далее по маршруту до Малаховского кольца; в обратном направлении по улице Антона Петрова в депо № 1.

Посмотреть прямую трансляцию с праздника можно здесь.

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