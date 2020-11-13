Как главы двух Алтаев боролись с коронавирусом: Хорохордин в два раза быстрее победил заразу, чем Томенко

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин получил отрицательные тесты на коронавирус и в пятницу, 13 ноября, вернулся к работе, сообщает « Интерфакс ».

После получения отрицательных результатов Хорохордин вернулся в очный формат работы, сейчас он находится на рабочем месте.

«Сегодня у него запланировано заседание оперативного штаба», — рассказал пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов.

Напомним, коронавирус у Хорохордина подтвердили 3 ноября, после этого он работал из дома. Болезнь протекала при удовлетворительном состоянии главы республики.

«К сожалению, коронавирус не обошел меня стороной. Носите маски, используйте антисептики, сохраняйте социальную дистанцию. Будьте здоровы и берегите себя!» — обратился тогда Хорохордин к народу, успокоив население, что с его болезнью ничего в республике «не развалится».

Хорохордин официально заболел — 3 ноября, официально выздоровел — 13 ноября, официально проболел — 10 дней.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко также столкнулся с заразой, но месяцем ранее — о положительном тесте сообщили 22 сентября.

Глава региона перешел на дистанционку: находится дома, проходил амбулаторное лечение, но постоянно находится на связи с представителями краевой власти.

«Мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10 — 14 дней», — сказали тогда в пресс-центре правительства региона.

Стоит отметить, что помимо COVID-19 у Томенко диагностировали еще и двустороннюю пневмонию, поэтому 27 сентября его из дома увезли в Краевую клиническую больницу.

«Огромное спасибо всем вам за поддержку, которую вы выразили мне самыми разными и необычными способами. Искренне всем желаю здоровья, а тем, кто все же заболел, как и я — скорейшего выздоровления! Берегите себя и своих близких», — записал губернатор видео из больничной палаты.

9 октября Томенко выписали из больницы. На следующий день он отчитался о первом рабочем дне после госпитализации. Как и Хорохордин, Томенко сразу же запланировал заседание оперштаба по коронавирусу.