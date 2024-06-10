11 июня
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Жизнь

Как избавиться от засора: советы эксперта

Федор Васильев, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ», рассказал о лучших способах прочистки сифона. Его комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

Раковина.
Раковина.
freepik.com/halayalex

Эксперт предупредил, что некоторые народные средства могут быть опасны для труб. Например, если залить кипяток в слив, это не поможет размягчить засор, а только растопит жир. При этом кипяток окажет агрессивное воздействие на пластиковые и резиновые части сифона. Аналогичный вред сантехнике могут нанести «шипучие» смеси на основе соды — они способны повредить резиновые уплотнения и привести к протечке.

Лимонная кислота

Одним из наиболее безопасных для сантехники и в то же время эффективных средств против засоров является лимонная кислота. Она помогает бороться не только с жиром, но и с кальциевыми отложениями, которые также могут быть причиной засора. Следует развести лимонную кислоту горячей водой и залить раствор в слив на несколько часов, после чего промыть его водой из-под крана.

Вантуз и трос

Также существует механический способ устранения засора без разбора сифона. Для этого можно использовать вантуз или сантехнический трос. Однако в последнем случае необходимо знать тип сифона в раковине — трубный, гофрированный или бутылочный, так как с бутылочным тросом справиться не получится.

Вантуз.
Вантуз.
freepik.com/stockking

Ручной способ

Самым эффективным способом устранить засор является разборка сифона и очистка его вручную. Как правило, сифоны устроены довольно просто, поэтому их может разобрать даже человек без опыта работы с сантехникой. Для очистки грязи и накипи лучше всего использовать салфетки или щётку. При этом категорически не рекомендуется применять отвёртку и другие острые предметы, поскольку ими можно поцарапать стенки труб.

Ранее сообщалось, что лучшая профилактика засоров — промывка сетей.

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