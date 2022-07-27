28 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Как оплачивается сверхурочная работа, рассказали россиянам

Основания для получения сверхурочных выплат прописаны в трудовом законодательстве. Речь идет о ст.152 ТК РФ, пишет «Прайм».

Работа в офисе.
Работа в офисе.
pixabay.com

Деньги выплачиваются сотруднику за работу сверх положенного рабочего времени (смен) по инициативе руководства, рассказала руководитель HR-службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская .

По закону, сверхурочные за первые два часа оплачиваются не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы — не менее чем в двойном размере.

Если речь идет о дополнительных часах работы, то ее необходимо оплачивать и как сверхурочную, и как работу в ночное время.

Сотрудник может попросить вместо денег дополнительные выходные, указывает Газета.Ru. Но ему за переработку все равно должны заплатит, только в одинарном размере.

Между тем россияне пожаловались на постоянную работу в выходные дни.

Ранее сообщалось, что тысячу работников после смерти одного от переутомления наймет видеоплатформа.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость