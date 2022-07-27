Как оплачивается сверхурочная работа, рассказали россиянам

Основания для получения сверхурочных выплат прописаны в трудовом законодательстве. Речь идет о ст.152 ТК РФ, пишет « Прайм ».

Деньги выплачиваются сотруднику за работу сверх положенного рабочего времени (смен) по инициативе руководства, рассказала руководитель HR-службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская .

По закону, сверхурочные за первые два часа оплачиваются не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы — не менее чем в двойном размере.

Если речь идет о дополнительных часах работы, то ее необходимо оплачивать и как сверхурочную, и как работу в ночное время.

Сотрудник может попросить вместо денег дополнительные выходные, указывает Газета.Ru. Но ему за переработку все равно должны заплатит, только в одинарном размере.

Между тем россияне пожаловались на постоянную работу в выходные дни.

Ранее сообщалось, что тысячу работников после смерти одного от переутомления наймет видеоплатформа.