Как помочь помидорам во время проливных дождей

Во время проливных дождей томаты могут пострадать, какие меры предпринять, чтобы этого избежать расскажет altapres.ru

Меры по спасению помидоров

В дождливую погоду томаты не нуждаются в дополнительном поливе, поэтому стоит подождать, пока установится сухая погода.

Если почва переувлажнена, можно установить дренажную систему для отвода излишков воды.

Также во время дождей можно подкормить томаты удобрениями, так как они могут испытывать нехватку питательных веществ, таких как азот, калий и фосфор.

Помидоры. Овощи. СС0

Нужна ли подкормка томатам во время дождей

Для подкормки томатов можно использовать различные удобрения, которые помогут растениям расти и развиваться:

Азотные удобрения, такие как аммиачная селитра, мочевина или сульфат аммония, способствуют росту и укреплению иммунитета томатов.

Калийные удобрения (сульфат калия, калимагнезия, калиевая селитра) помогают накапливать сахар в плодах и улучшают их вкус.

Фосфорные удобрения, например, суперфосфат или двойной суперфосфат, способствуют развитию корневой системы, что помогает томатам лучше усваивать питательные вещества из почвы.

Подкормку томатов следует проводить по листу после прекращения дождей. Необходимость и состав удобрений зависят от состояния растений.

Также важно защитить томаты от болезней и вредителей, если они появились на растении.

Помидоры. СС0

Из-за обильных дождей томаты могут быть подвержены грибковым заболеваниям, таким как фитофтора, мучнистая роса и другие. Для борьбы с этими болезнями можно использовать различные средства:

Биопрепараты, такие как «Фитоспорин», «Триходермин», «Алирин-Б» и др.

Химические препараты, например, «Ридомил Голд», «Квадрис», «Фундазол» и др.

Народные средства: раствор йода, чесночный настой, раствор соды и т. д.

Обработку томатов рекомендуется проводить утром или вечером, когда нет яркого солнца. При этом важно соблюдать сроки ожидания препарата, чтобы не навредить другим растениям на участке.

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