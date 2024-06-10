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Жизнь

Как помочь помидорам во время проливных дождей

Во время проливных дождей томаты могут пострадать, какие меры предпринять, чтобы этого избежать расскажет altapres.ru

Помидоры.
Помидоры.
freepik.com/Racool_studio

Меры по спасению помидоров

  • В дождливую погоду томаты не нуждаются в дополнительном поливе, поэтому стоит подождать, пока установится сухая погода.

  • Если почва переувлажнена, можно установить дренажную систему для отвода излишков воды.

  • Также во время дождей можно подкормить томаты удобрениями, так как они могут испытывать нехватку питательных веществ, таких как азот, калий и фосфор.

Помидоры. Овощи.
Помидоры. Овощи.
СС0

Нужна ли подкормка томатам во время дождей

Для подкормки томатов можно использовать различные удобрения, которые помогут растениям расти и развиваться:

  • Азотные удобрения, такие как аммиачная селитра, мочевина или сульфат аммония, способствуют росту и укреплению иммунитета томатов.

  • Калийные удобрения (сульфат калия, калимагнезия, калиевая селитра) помогают накапливать сахар в плодах и улучшают их вкус.

  • Фосфорные удобрения, например, суперфосфат или двойной суперфосфат, способствуют развитию корневой системы, что помогает томатам лучше усваивать питательные вещества из почвы.

Подкормку томатов следует проводить по листу после прекращения дождей. Необходимость и состав удобрений зависят от состояния растений.

Также важно защитить томаты от болезней и вредителей, если они появились на растении.

Помидоры.
Помидоры.
СС0

Из-за обильных дождей томаты могут быть подвержены грибковым заболеваниям, таким как фитофтора, мучнистая роса и другие. Для борьбы с этими болезнями можно использовать различные средства:

  • Биопрепараты, такие как «Фитоспорин», «Триходермин», «Алирин-Б» и др.

  • Химические препараты, например, «Ридомил Голд», «Квадрис», «Фундазол» и др.

  • Народные средства: раствор йода, чесночный настой, раствор соды и т. д.

Обработку томатов рекомендуется проводить утром или вечером, когда нет яркого солнца. При этом важно соблюдать сроки ожидания препарата, чтобы не навредить другим растениям на участке.

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