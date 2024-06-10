Как помочь помидорам во время проливных дождей

Меры по спасению помидоров
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В дождливую погоду томаты не нуждаются в дополнительном поливе, поэтому стоит подождать, пока установится сухая погода.
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Если почва переувлажнена, можно установить дренажную систему для отвода излишков воды.
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Также во время дождей можно подкормить томаты удобрениями, так как они могут испытывать нехватку питательных веществ, таких как азот, калий и фосфор.
Нужна ли подкормка томатам во время дождей
Для подкормки томатов можно использовать различные удобрения, которые помогут растениям расти и развиваться:
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Азотные удобрения, такие как аммиачная селитра, мочевина или сульфат аммония, способствуют росту и укреплению иммунитета томатов.
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Калийные удобрения (сульфат калия, калимагнезия, калиевая селитра) помогают накапливать сахар в плодах и улучшают их вкус.
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Фосфорные удобрения, например, суперфосфат или двойной суперфосфат, способствуют развитию корневой системы, что помогает томатам лучше усваивать питательные вещества из почвы.
Подкормку томатов следует проводить по листу после прекращения дождей. Необходимость и состав удобрений зависят от состояния растений.
Также важно защитить томаты от болезней и вредителей, если они появились на растении.
Из-за обильных дождей томаты могут быть подвержены грибковым заболеваниям, таким как фитофтора, мучнистая роса и другие. Для борьбы с этими болезнями можно использовать различные средства:
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Биопрепараты, такие как «Фитоспорин», «Триходермин», «Алирин-Б» и др.
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Химические препараты, например, «Ридомил Голд», «Квадрис», «Фундазол» и др.
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Народные средства: раствор йода, чесночный настой, раствор соды и т. д.
Обработку томатов рекомендуется проводить утром или вечером, когда нет яркого солнца. При этом важно соблюдать сроки ожидания препарата, чтобы не навредить другим растениям на участке.
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