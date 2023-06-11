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Жизнь

Уложить волосы или в лес по грибы на день Феодосии? Народные приметы

11 июня отмечено в народном календаре днем Феодосии Колосяницы. Рассказываем о народных традициях и приметах даты.

Большой урожай грибов
Большой урожай грибов
Грибники Барнаула и Алтайского края

Народные традиции 11 июня

На Феодосью (Феодосию) начинает колоситься рожь, и идут первые боровики. С этим событием было связано множество примет и поговорок. Считали: «Колосится рожь — много грибов найдешь, а если знойный июнь — на колосовики плюнь».

По цвету ржи гадали о цене хлеба: если рожь начинает цвести снизу — будет низкая цена хлебу, если с середины — средняя, а если сверху — высокая.

Люди придерживались разных поверий в этот день. Например, когда зацветала рожь, холстов белить было нельзя. Детям же запрещали скакать на досках — простейшем виде качелей. Говорили, что земля в это время «тяжела», и если по ней прыгать, это нанесет ей вред.

С Феодосьи начинали кормить скотину печеными сочнями и хлебными баранками, чтобы она больше плодилась, а приплод был сильным и здоровым.

На этот день лучше не планировать поездки, особенно дальние, связанные с какими-то жизненными переменами. Старцы считали, что успеха в них не будет.

Молодым девушкам не рекомендуется в этот день плести косы, иначе можно запутать свою судьбу. Если необходимо убрать волосы, нужно сделать хвост, пучок или другую простую прическу.

11 июня не следует надевать красные вещи. В противном случае можно привлечь агрессию со стороны незнакомцев. Чтобы этот день прошёл спокойно, необходимо облачиться в любой оттенок зелёного или синего.

Ко снам, увиденным в эту ночь, нужно отнестись особенно внимательно, поскольку в них будет указан наилучший путь развития вашей жизни на ближайший месяц. Интерпретировать их лучше со специалистами, чтобы не пойти по ложному следу.

Народные приметы 11 июня

  • Если рожь заколосится – к урожаю грибов.
  • Если много ржи появилось, то и грибов будет много.
  • А вот, если день выдастся жаркий, то боровиков в лесу не найдешь.
  • Много пауков появилось – будет хорошая погода.
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