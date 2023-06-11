Уложить волосы или в лес по грибы на день Феодосии? Народные приметы

Народные традиции 11 июня
На Феодосью (Феодосию) начинает колоситься рожь, и идут первые боровики. С этим событием было связано множество примет и поговорок. Считали: «Колосится рожь — много грибов найдешь, а если знойный июнь — на колосовики плюнь».
По цвету ржи гадали о цене хлеба: если рожь начинает цвести снизу — будет низкая цена хлебу, если с середины — средняя, а если сверху — высокая.
Люди придерживались разных поверий в этот день. Например, когда зацветала рожь, холстов белить было нельзя. Детям же запрещали скакать на досках — простейшем виде качелей. Говорили, что земля в это время «тяжела», и если по ней прыгать, это нанесет ей вред.
С Феодосьи начинали кормить скотину печеными сочнями и хлебными баранками, чтобы она больше плодилась, а приплод был сильным и здоровым.
На этот день лучше не планировать поездки, особенно дальние, связанные с какими-то жизненными переменами. Старцы считали, что успеха в них не будет.
Молодым девушкам не рекомендуется в этот день плести косы, иначе можно запутать свою судьбу. Если необходимо убрать волосы, нужно сделать хвост, пучок или другую простую прическу.
11 июня не следует надевать красные вещи. В противном случае можно привлечь агрессию со стороны незнакомцев. Чтобы этот день прошёл спокойно, необходимо облачиться в любой оттенок зелёного или синего.
Ко снам, увиденным в эту ночь, нужно отнестись особенно внимательно, поскольку в них будет указан наилучший путь развития вашей жизни на ближайший месяц. Интерпретировать их лучше со специалистами, чтобы не пойти по ложному следу.
Народные приметы 11 июня
- Если рожь заколосится – к урожаю грибов.
- Если много ржи появилось, то и грибов будет много.
- А вот, если день выдастся жаркий, то боровиков в лесу не найдешь.
- Много пауков появилось – будет хорошая погода.