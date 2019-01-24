Как в Барнауле после капремонта открыли историческую гостиницу «Алтай»

В Барнауле после 9 месяцев реконструкции открылась гостиница «Алтай». 23 января собственники братья Нодар и Гарри Шонии устроили торжественное открытие. Позже Нодар Шония отметил, что по качеству отделки новая гостиница может смело претендовать на четыре и даже больше звезд. Он ожидает, что инвестиции «отобьются» примерно через 10 лет.

История реконструкции

Гостиницу «Алтай» построили в 1937 году. С тех пор здание не видело капитального ремонта, ограничиваясь косметическим. Последние лет десять это было дешевое место для гостей в центре города. Там можно было поселиться в номере четвертой категории с удобствами на этаже. Стены украшали зеркала в пластмассовых рамах с «позолотой», полы — бордовые прямоугольники ковров, в номерах — дешевая мебель, обои и китайские люстры.

Открытие гостиницы «Алтай» после реконструкции. Анна Зайкова.

Собственники, предприниматели Нодар и Гарри Шонии (первый — руководитель строительной компании «Селф», второй — владеет «Барнаульским молочным комбинатом»), попытались продать ее и разместили объявление на «Авито». Потом они решили сами отремонтировать помещения говорит Татьяна Щастливец, руководитель проекта, дизайнер-декоратор. Но взявшись за работу, созрели до полноценной реконструкции.

Факт В 1944 году в гостинице «Алтай» останавливалась съемочная группа фильма «Кащей бессмертный», а в 1962 — советские кинематографисты во главе со знаменитым Эльдаром Рязановым.

«Гостиница морально и физически устарела. Многое пришлось поменять, но мы понимали, что это памятник культуры и все исторические решения мы должны сохранить», — говорил Нодар Шония в небольшом фойе первого этажа, стены которого теперь обиты темными дубовыми панелями, подчеркнуты велюровыми диванами и креслами насыщенных цветов, вазой белых роз и особенными светильниками. Последнее — гордость Татьяны Щастливец.

Открытие гостиницы «Алтай» после реконструкции. Татьяна Щастливец. Анна Зайкова.

Татьяна Щастливец,

дизайнер-декоратор:

Гостиница «Алтай» — здание, сочетающее в себе стили неоклассицизм и ар-деко. Мы постарались поддержать их, особенно в фойе, холлах, на лестницах и других общественных зонах. Интерьер сделан в стиле сенчури-модерн (mid-century). Он копирует решения 1950-х годов — как раз на этот период пришелся расцвет гостиницы «Алтай».

Что получилось

После капитального ремонта и реставрации гостиница «Алтай» приобрела исторический облик, подтверждает архитектор Александр Деринг, которого пригласили для восстановления фасада здания.

Александр Деринг,

архитектор:

Восстановлен каждый гипсовый поясок, каждый элемент лепнины и, конечно же, цвет. Если вы вспомните, до реставрации стены гостиницы были совсем другого цвета. Сейчас он подлинный: графитово-черный на уровне первого этажа и пурпурный с белым выше.

Открытие гостиницы «Алтай» после реконструкции. Анна Зайкова.

«Алтай» не превратился в отель с огромными холлами и номерами. Это скорее камерная ретро-гостиница с небольшими, но уютными и стильными помещениями. Солирующая достопримечательность интерьера — центральная лестница с белоснежными балясинами, графитовыми поручнями и ступеньками в темно-зеленых коврах с медными держателями. Также хороша лепнина на потолках и колоннах, цветные и черно-белые фотограии советского Барнаула и другие ретро-детали.

В продемонстрированных номерах масса особых деталей: медные светильники, велюровые кресла-диваны, уютные кровати.

«Мы бились буквально за каждый сантиметр, чтобы сделать номера просторными эргономичными. выкраивались пространства для устройства санузлов, где это было возможно. А также для гардеробных», — говорит Татьяна Щастливец.

Открытие гостиницы «Алтай» после реконструкции. Нодар Шония. Анна Зайкова.

Нодар Шония,

совладелец гостиницы «Алтай», директор компании «Селф»:

По качеству декора, мебели, организации работы гостиница «Алтай» может претендовать на четыре звезды, а может и четыре плюс. Но чтобы получить такие категории, у гостиницы должны быть и другие характеристики. Например, больше парковочных мест (прирезать новые в центре невозможно), а также, конечно, санузлы во всех номерах.

Строителям не удалось построить туалеты и ванные комнаты в некоторых номерах второго этажа, потому что собственники первого не пошли на сотрудничество. А также отказались продать свои помещения. Точнее запросили за них колоссальные суммы, уточнил Шония.

Еще одна ценность гостиницы — вид на город. «Алтай» — это часть архитектурного ансамбля города, который создал знаменитый архитектор Александров. В него входит здание крайкома партии (сейчас — краевой суд), дом военного ведомства и Дом союзов.

Факт

Разработкой айдентики (номера на дверях, логотип и другое) занималось барнаульское дизайн-бюро «Дорогобогато».