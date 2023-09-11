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Жизнь

Какая погода будет 11 сентября в Алтайском крае

Синоптики алтайского гидрометцентра рассказали о погоде 11 сентября в Алтайском крае.

Р-256 Чуйский тракт осенью.
Р-256 Чуйский тракт осенью.
http://rosavtodor.ru/ (CC BY 4.0)

Погода в Алтайском крае

Ночью в Алтайском крае температура составит +8...+14 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.

Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем потеплеет до +20...+25 градусов.

Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью столбики термометров покажут +8...+10 градусов. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Без осадков.

Днем температура составит +21...+23 градусов. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с

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