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Каким был салют на День Победы в Барнауле в 2023 году. Видео

В ожидании главного фейерверка, который начнётся в 22:00 на пл. Сахарова, altapress.ru напоминает, каким был салют в прошлом, 2023 году.

Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.

Салют, как и было обещано, продолжался семь минут. Жители Барнаула с восторгом наблюдали за зрелищем в небе, сопровождая его аплодисментами и радостными возгласами «Ура!».

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