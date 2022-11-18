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Жизнь

Кисти в краски и вперед! Шесть картинных выставок и экскурсий в Барнауле, на которые нужно успеть

Altapress.ru составил список художественных выставок, которые можно посетить практически даром. Возможно, это интереснее, чем посидеть в кафе.

Картинные выставки и экскурсии.
Картинные выставки и экскурсии.
www.culture.ru

«Не даром помнит вся Россия»

Дата: до 20 ноября 2022 года

Адрес: ул. Ползунова, 39, Алтайский государственный краеведческий музей

Цена: 130 рублей

Выставка графических работы художников XIX века, а также батальная и портретная живопись современников.

«Алтай на полотнах»

Дата: до 27 ноября 2022 года

Адрес: ул. М. Горького, 16, Государственный художественный музей Алтайского края

Цена: от 5 рублей

Более 50 живописных произведений известных российских художников-участников творческих пленэров, проходивших на Алтае с 2018 года.

Картинные выставки и экскурсии.
Картинные выставки и экскурсии.
www.culture.ru

Экскурсия: «Добро пожаловать в художественный»

Дата: до 24 декабря 2022 года

Адрес: ул. М. Горького, 16, Государственный художественный музей Алтайского края

Цена: от 20 рублей

Обзорная экскурсия об истории коллекции, состоящей из разделов православного искусства XVI-XX вв., отечественного искусства XVIII-XXI вв. и много другого.

Экскурсия «Рассказы о картинах»

Дата: до 25 декабря 2022 года

Адрес: ул. М. Горького, 16, Государственный художественный музей Алтайского края

Цена: от 20 до 90 рублей

Экскурсия, на которой можно узнать о творчестве живописцев и графиков и посмотреть их работы в залах музея.

Картинные выставки и экскурсии.
Картинные выставки и экскурсии.
www.culture.ru

Выставка «Порфировое небо Колывани»

Дата: по 27 ноября 2022 года

Адрес: ул. Льва Толстого, 2, ГМИЛИКА

Цена: от 20 рублей

Экспозиция посвящается 220-летию камнерезного завода. Посетителей ждут пейзажи, натюрморты, жанровые и мифологические сцены Горной Колывани.

Выставка «Страна Советов»

Дата: до 18 декабря 2022 года

Адрес: ул. М. Горького, 16, Государственный художественный музей Алтайского края

Цена: от 5 рублей

Работы за 1950−1990 годы XX века. Картины выполнены в жанрах: «сталинский реализм» и «суровый стиль».

Картинные выставки и экскурсии.
Картинные выставки и экскурсии.
www.culture.ru
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