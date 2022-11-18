Кисти в краски и вперед! Шесть картинных выставок и экскурсий в Барнауле, на которые нужно успеть

«Не даром помнит вся Россия»
Дата: до 20 ноября 2022 года
Адрес: ул. Ползунова, 39, Алтайский государственный краеведческий музей
Цена: 130 рублей
Выставка графических работы художников XIX века, а также батальная и портретная живопись современников.
«Алтай на полотнах»
Дата: до 27 ноября 2022 года
Адрес: ул. М. Горького, 16, Государственный художественный музей Алтайского края
Цена: от 5 рублей
Более 50 живописных произведений известных российских художников-участников творческих пленэров, проходивших на Алтае с 2018 года.
Экскурсия: «Добро пожаловать в художественный»
Дата: до 24 декабря 2022 года
Адрес: ул. М. Горького, 16, Государственный художественный музей Алтайского края
Цена: от 20 рублей
Обзорная экскурсия об истории коллекции, состоящей из разделов православного искусства XVI-XX вв., отечественного искусства XVIII-XXI вв. и много другого.
Экскурсия «Рассказы о картинах»
Дата: до 25 декабря 2022 года
Адрес: ул. М. Горького, 16, Государственный художественный музей Алтайского края
Цена: от 20 до 90 рублей
Экскурсия, на которой можно узнать о творчестве живописцев и графиков и посмотреть их работы в залах музея.
Выставка «Порфировое небо Колывани»
Дата: по 27 ноября 2022 года
Адрес: ул. Льва Толстого, 2, ГМИЛИКА
Цена: от 20 рублей
Экспозиция посвящается 220-летию камнерезного завода. Посетителей ждут пейзажи, натюрморты, жанровые и мифологические сцены Горной Колывани.
Выставка «Страна Советов»
Дата: до 18 декабря 2022 года
Адрес: ул. М. Горького, 16, Государственный художественный музей Алтайского края
Цена: от 5 рублей
Работы за 1950−1990 годы XX века. Картины выполнены в жанрах: «сталинский реализм» и «суровый стиль».