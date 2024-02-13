Клен-убийца, прямой рейс на Пхукет и ажиотаж в поликлинике. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Предприимчивый барнаулец продает кота Тимурку за полмиллиарда рублей. Шуточное (надеюсь) объявление опубликовали в январе. Пока никто не раскошелился. А серьезные новости Алтайского края — в моей подборке.

Клен-убийца терроризирует растения в Алтайском крае

Алтайские ученые продолжают бить тревогу из-за американского, или ясенелистного клена, который вытесняет местные виды растений. Это дерево меняет минеральный состав земли и создает тень. Все это не дает прорасти прочим семенам. Меньше растений — меньше животных — беда с экосистемой.

Как выглядит дерево и почему с ним не так просто бороться — читайте здесь.

Клен ясенелистный. wikipedia.org

Поликлиника №14 отказала 500 пациентам в прикреплении

Из-за того, что поликлинику №14 прозвали "суперской", прикрепиться к ней захотели многие барнаульцы. Почти 500 человек попыталось это сделать и получили отказ, потому что не проживали в обслуживающем Индустриальном районе.

Свое решение главврач объяснил тем, что прикрепление дополнительных пациентов приведет к негативным последствиям. Это может нарушить права уже прикрепленных жителей, увеличит нагрузку на специалистов и усугубит "и без того напряженную ситуацию с талонами".

Консультативно-диагностическая поликлиника №14 Анна Зайкова

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