Клен-убийца, прямой рейс на Пхукет и ажиотаж в поликлинике. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Клен-убийца терроризирует растения в Алтайском крае
Алтайские ученые продолжают бить тревогу из-за американского, или ясенелистного клена, который вытесняет местные виды растений. Это дерево меняет минеральный состав земли и создает тень. Все это не дает прорасти прочим семенам. Меньше растений — меньше животных — беда с экосистемой.
Как выглядит дерево и почему с ним не так просто бороться — читайте здесь.
Поликлиника №14 отказала 500 пациентам в прикреплении
Из-за того, что поликлинику №14 прозвали "суперской", прикрепиться к ней захотели многие барнаульцы. Почти 500 человек попыталось это сделать и получили отказ, потому что не проживали в обслуживающем Индустриальном районе.
Свое решение главврач объяснил тем, что прикрепление дополнительных пациентов приведет к негативным последствиям. Это может нарушить права уже прикрепленных жителей, увеличит нагрузку на специалистов и усугубит "и без того напряженную ситуацию с талонами".
Что еще почитать?
- Ваша вторая половинка Овен? Не повезло. Звезды говорят, что этому знаку сложно угодить с подарком. А Стрельцам предлагают подарить отпуск. Посмотрите, что может обрадовать разные знаки Зодиака на 14 февраля.
- В Алтайском крае начнут массовый обход домов и квартир перед выборами президента — что нужно знать.
Самое важное - в нашем Telegram-канале