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Клиенты билайна на «Алтайской регате» использовали почти 600 ГБ трафика

Клиенты оператора связи билайн за два дня проведения «Алтайской регаты» в Барнауле загрузили количество трафика, равное 500 000 фотографий. Такой объем свидетельствует о том, что сеть оператора успешно справилась с высокой нагрузкой во время фестиваля и показала свою высокую надежность.

«Алтайская регата».
«Алтайская регата».
Фото: Дмитрий Лямзин.

До проведения фестиваля технические специалисты оператора установили на барнаульском гребном канале базовую станцию, которая обеспечивает клиентов надежной связью на постоянной основе. В дни фестиваля проведенные работы позволили клиентам билайна с комфортом оплачивать товары и блюда на фудкорте, загружать в соцсети фото и видео, оперативно связываться с друзьями и близкими.

Гости фестиваля активно делились впечатлениями: абоненты оператора использовали сотни ГБ на отправку и загрузку фото и видео. Этот объём данных равен 500 тысячам фото для социальных сетей или 32 тысячам небольших видео. Пиковыми часами, в которые гости фестиваля использовали наибольший объем трафика, стал промежуток от 13.00 до 14.00 в субботу, первый день фестиваля.

Стремясь поделиться эмоциями и быстрее встретиться с друзьями на площадке, абоненты билайн пользовались и голосовыми звонками: за прошедшие два дня они проговорили порядка 25 часов, чаще всего — в период с 11.00 до 17.00.

Базовая станция на гребном канале позволяет нашим абонентам в любой день быть уверенными в том, что в нужную минуту они смогут совершить звонок или выйти в интернет без промедлений. Это особенно важно на крупных мероприятиях, когда качественная связь - вопрос не только комфорта, но и безопасности. Мы рады сообщить, что сеть в эти выходные показала высокую надежность, несмотря на большую нагрузку, — комментирует директор Алтайского отделения билайн Алексей Мартынов.

Справиться с повышенной нагрузкой во время мероприятий позволяет также умная сеть билайна, которая дает возможность оставаться на связи в разных ситуациях благодаря комплексу технологий. Так благодаря «Виртуальному эксперту по качеству», агрегации частот и технологии SON (Self Optimized Networks — самооптимизирумая сеть) мобильный интернет работает быстрее, сеть автоматически настраивает параметры под текущие задачи, а возможные инциденты на сети заранее прогнозируются и факторы, которые к ним могут привести, устраняются до появления.

Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна — комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть, в целях улучшения качества связи. Подробнее об этом читайте здесь.

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