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Жизнь

Климатический ужас и алтайский Хатико. Что будоражило барнаульцев 3 июня 2023 года

Altapress.ru продолжает рубрику «Год назад». Внезапно мы обнаружили, что новости в Алтайском крае повторяются из года в год. Сегодняшние материалы за 3 июня 2023 заставят вас подумать: «кажется, я где-то это уже видел».

Лето, жара, сок.
Лето, жара, сок.
unsplash.com

Барнаульцы беспокоились о брошенной собаке. Ситуация повторилась спустя год

3 июня 2023 года появилась новость о собаке, напоминающей на Хатико. И судьба у пса была похожая. Собака терпеливо ждала кого-то на барнаульской трассе целый месяц. О ее судьбе теперь ничего неизвестно.

Барнаульский Хатико
Барнаульский Хатико
Барнаул 22

Однако 3 июня 2024 года новость повторилась. На федеральной трассе Барнаул — Рубцовск, на перекрестке в районе села Поспелиха, уже около трех или четырех недель сидит собака. Это крупный кобель, похожий на немецкую овчарку. Проезжающие подкармливают пса, но он не идет на контакт.

Животное сильно исхудало и выглядит уставшим. Как она там оказалось — неизвестно.

Климатический ужас

Ровно год назад в Алтайском крае температура дала жару до +36 градусов. СМИ (в частности, altapress.ru), прозвали это климатическом ужасом. Ветра тогда практически не было, ночью столбики термометров опускались до +11 и +16 градусов.

Сообщалось, что такое аномального зноя не было в Сибири 90 лет.

Алтайские грибники похвастались трофеями с тихой охоты

Помимо сморчков грибники заметили первые урожаи земляники. Ягода появилась уже в середине июня.

Цветущая земляника
Цветущая земляника
Грибы и грибники Алтайского края

В этом году о землянике пока не слышали, хотя сезон сморчков уже подошел к концу.

Altapress.ru желает нашим читателям только хороших новостей!

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