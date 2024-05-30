Только что прибывший белорусский трамвай и распустившая сирень. Что будоражило барнаульцев 30 мая 2023 года

Продолжаем рубрику «Год назад». В этот раз altapress.ru заглянул в 30 мая 2023 года. Чудесные времена были, судя по новостям.

Ровно год назад в Барнаул прибыл первый белорусский трамвай

Приезд нового трамвая в Барнаул стал настоящей сенсацией. Горожане только успевали делиться в соцсетях фотографиями красавчика из депо.

Теперь-то мы уже к нему привыкли. А вот что говорили про него 30 мая 2023 года:

«Даже если он выйдет на линию, то ненадолго. Потому что даже на старые вагоны с трудом находятся запчасти, что уж говорить о новых. Будет стоять одинокий и заброшенный. И ремонтировать будет его некому», — написала жительница Барнаула.

Но мы, из будущего, знаем: трамваи находятся на гарантии, запчасти на них есть. Иногда сходят с рельсов, но сразу чинятся.

«Какие-то пессимисты у нас одни, везде негатив ищут. Здорово же, какой красивый и современный трамвайчик, стильный прям. Я бы с удовольствием в живую глянул. Надо развивать трамвайную сеть, тогда и пробок меньше станет», — решил разрядить обстановку один из комментаторов.

Под конец мая в Барнауле расцвела сирень

В прошлом году погода под начала лета была куда более приятной, чем сейчас. Ни проливных дождей, ни заморозком в -4 градуса, ни сильного ветра.

Барнаульцы, да и весь Алтайский край, радовались распустившимся деревьям.

Сирень в Барнауле. Анна Зайкова Сирень в Барнауле. Анна Зайкова Сирень в Барнауле. Анна Зайкова

Весь мир обсуждал чемпионат по сексу в Швеции

Да-да, и такое было. Год назад появилась информация о том, что в Швеции пройдет чемпионат по сексу. Как бы удивительно не звучало, но это оказалось правдой.

Победительницей стала порноактриса из Хорватии. Свой заработок она собиралась потратить на пластическую операцию по увеличению груди.

Не обошлось и без скандалов. Бразильская порномодель Сельва Лапьедра рассказала, что уровень организации чемпионата оставлял желать лучшего. Более того, соревнования не начались в назначенное время из-за технических накладок.

А сайт секс-состязаний постоянно падал из-за наплыва посетителей.

Теперь о погоде

30 мая 2023 года в Барнауле было +24 градуса. Ветер северный, осадков практически не было. А трава, наверное, была зеленее.

Самое важное - в нашем Telegram-канале