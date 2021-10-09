Книгомания. 5 интересных книг, которые стоит прочитать осенью-2021

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«На краю света»

Автор: Эбби Гривз

Каждый день Мэри О’Коннор прибывает на станцию «Илинг Бродвей», держа в руках табличку со словами: «Джим, вернись домой». Целых 7 лет она преданно ждет своего возлюбленного, оставившего ее без объяснения причин. Правда, Джим пообещал отыскать ее в Илинге или на краю света, когда придет время. И Мэри уверена: момент их встречи приближается с каждой минутой. Ведь возлюбленный иногда даже звонит ей, чтобы рассказать, как он скучает.