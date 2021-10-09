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Жизнь

Книгомания. 5 интересных книг, которые стоит прочитать осенью-2021

Осенним вечером, чтобы глаза отдохнули от компьютера, можно переключиться на чтение романов и повестей. Altapress.ru составил список книг, которые помогут провести время приятно и с пользой.

Чтение, книги
Чтение, книги
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1
«Сороки-убийцы»

Автор: Энтони Горовиц

Редактор Сьюзен Райленд читает рукопись детективного романа, который с нетерпением ждут поклонники популярной серии, и обнаруживает: там недостает самого интересного — развязки. Сьюзен начинает поиски пропавших страниц. Попутно фантазирует и отгадывает, кто же в романе — убийца. Она даже составляет список подозреваемых.

2
«Дружелюбные»

Автор: Филип Хеншер

В романе «Дружелюбные» Филип Хеншер рассуждает на острые темы: кризис семьи, гражданские войны, восприятие человека человеком. Эта книга о схожестях и отличиях людей.

Книги, чтение, библиотека
Книги, чтение, библиотека
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Перед читателями история нескольких десятилетий из жизни двух семей: университетского преподавателя, приехавшего в английский город Шеффилд, и четы британского врача.

3
«Клуб убийств по четвергам»

Автор: Ричард Осман

В доме престарелых четверо друзей каждую неделю встречаются в комнате для отдыха — чтобы обсудить нераскрытые преступления. Команда называет себя «Клуб убийств по четвергам». Элизабет, Джойс, Ибрагим и Рон уже разменяли восьмой десяток, но у них все еще есть кое-какие трюки в запасе. Когда местного строителя находят мертвым, а рядом с телом обнаруживают таинственную фотографию, «Клуб убийств по четвергам» внезапно получает первое настоящее дело. Вскоре количество трупов начинает расти. Смогут ли напарники поймать преступника, пока не поздно?

Книга
Книга
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4
«Маковое море»

Автор: Амитав Гош

В романе разворачивается бурное эпико-романтическое полотно. Действия происходят во время войн между британо-французской коалицией и императорским Китаем. Его Величество Случай «сводит» на борту рабовладельческой шхуны обанкротившегося и обесчещенного индийского раджу, американского моряка, молодую француженку и ее сводного брата из Бенгалии.

5
«На краю света»

Автор: Эбби Гривз

Каждый день Мэри О’Коннор прибывает на станцию «Илинг Бродвей», держа в руках табличку со словами: «Джим, вернись домой». Целых 7 лет она преданно ждет своего возлюбленного, оставившего ее без объяснения причин. Правда, Джим пообещал отыскать ее в Илинге или на краю света, когда придет время. И Мэри уверена: момент их встречи приближается с каждой минутой. Ведь возлюбленный иногда даже звонит ей, чтобы рассказать, как он скучает.

Книги. Чтение.
Книги. Чтение.
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