Книгомания. 5 интересных книг, которые стоит прочитать осенью-2021

Автор: Энтони Горовиц
Редактор Сьюзен Райленд читает рукопись детективного романа, который с нетерпением ждут поклонники популярной серии, и обнаруживает: там недостает самого интересного — развязки. Сьюзен начинает поиски пропавших страниц. Попутно фантазирует и отгадывает, кто же в романе — убийца. Она даже составляет список подозреваемых.
Автор: Филип Хеншер
В романе «Дружелюбные» Филип Хеншер рассуждает на острые темы: кризис семьи, гражданские войны, восприятие человека человеком. Эта книга о схожестях и отличиях людей.
Перед читателями история нескольких десятилетий из жизни двух семей: университетского преподавателя, приехавшего в английский город Шеффилд, и четы британского врача.
Автор: Ричард Осман
В доме престарелых четверо друзей каждую неделю встречаются в комнате для отдыха — чтобы обсудить нераскрытые преступления. Команда называет себя «Клуб убийств по четвергам». Элизабет, Джойс, Ибрагим и Рон уже разменяли восьмой десяток, но у них все еще есть кое-какие трюки в запасе. Когда местного строителя находят мертвым, а рядом с телом обнаруживают таинственную фотографию, «Клуб убийств по четвергам» внезапно получает первое настоящее дело. Вскоре количество трупов начинает расти. Смогут ли напарники поймать преступника, пока не поздно?
Автор: Амитав Гош
В романе разворачивается бурное эпико-романтическое полотно. Действия происходят во время войн между британо-французской коалицией и императорским Китаем. Его Величество Случай «сводит» на борту рабовладельческой шхуны обанкротившегося и обесчещенного индийского раджу, американского моряка, молодую француженку и ее сводного брата из Бенгалии.
Автор: Эбби Гривз
Каждый день Мэри О’Коннор прибывает на станцию «Илинг Бродвей», держа в руках табличку со словами: «Джим, вернись домой». Целых 7 лет она преданно ждет своего возлюбленного, оставившего ее без объяснения причин. Правда, Джим пообещал отыскать ее в Илинге или на краю света, когда придет время. И Мэри уверена: момент их встречи приближается с каждой минутой. Ведь возлюбленный иногда даже звонит ей, чтобы рассказать, как он скучает.