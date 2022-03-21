Когда и что за новая система блокировки спама заработает в России

Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), систему блокировки спама могут запустить к 1 июня.
Отмечается, что клиенты смогут подать жалобу (на звонок или SMS-рекламу) на сайтах сотовых операторов «большой четверки».
Дальше клиенты будут оперативно получать ответ, а номер в течение 72 часов заблокируют все компании, подключенные к системе.
«Для более эффективной работы по защите граждан от нежелательной рекламы необходима совместная работа с операторами сотовой связи. Мы уже договорились о том, как будет работать этот сервис», — подчеркнула замруководителя ФАС Карина Таукенова.
Ранее специалисты по кибербезопасности рассказали: больше 100 тыс. банковских карт, принадлежащих клиентам из России, появились на теневых форумах.
Как пояснили в Роскачестве, мошенники предлагают ввести данные карты и «проверить, не попали ли они в руки злоумышленника».
Злоумышленники также предлагают спасти накопления от введенных против России санкций, сообщил ранее