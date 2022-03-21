21 марта
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Жизнь

Когда и что за новая система блокировки спама заработает в России

Систему блокировки спам-звонком и SMS-сообщений планируют запустить в России. Что об этом известно и как будет работать новинка — в нашем разборе.

Разговор по телефону.
Разговор по телефону.
Pixabay.com
1
Когда запустят новую антиспам-систему?

Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), систему блокировки спама могут запустить к 1 июня.

2
Как система будет работать?

Отмечается, что клиенты смогут подать жалобу (на звонок или SMS-рекламу) на сайтах сотовых операторов «большой четверки».

Дальше клиенты будут оперативно получать ответ, а номер в течение 72 часов заблокируют все компании, подключенные к системе.

Девушка, телефон
Девушка, телефон
СС0

«Для более эффективной работы по защите граждан от нежелательной рекламы необходима совместная работа с операторами сотовой связи. Мы уже договорились о том, как будет работать этот сервис», — подчеркнула замруководителя ФАС Карина Таукенова.

3
Не только спам: какие новые схемы мошенничества набирают обороты в России?

Ранее специалисты по кибербезопасности рассказали: больше 100 тыс. банковских карт, принадлежащих клиентам из России, появились на теневых форумах.

Как пояснили в Роскачестве, мошенники предлагают ввести данные карты и «проверить, не попали ли они в руки злоумышленника».

Телефон. Переговоры.
Телефон. Переговоры.
Pixabay.com

Злоумышленники также предлагают спасти накопления от введенных против России санкций, сообщил ранее

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