Когда и что за новая система блокировки спама заработает в России

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Как система будет работать?

Отмечается, что клиенты смогут подать жалобу (на звонок или SMS-рекламу) на сайтах сотовых операторов «большой четверки».

Дальше клиенты будут оперативно получать ответ, а номер в течение 72 часов заблокируют все компании, подключенные к системе.

Девушка , телефон СС0

«Для более эффективной работы по защите граждан от нежелательной рекламы необходима совместная работа с операторами сотовой связи. Мы уже договорились о том, как будет работать этот сервис», — подчеркнула замруководителя ФАС Карина Таукенова.