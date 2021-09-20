Когда и зачем россиянам спишут больше 1,6 миллиарда рублей долгов

3 Скольким гражданам уже помогли?

Как отметил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, за прошедший год россияне направили 12 тыс. обращений, в 5 тыс. из которых инициирована процедура внесудебного банкротства.

Деньги. Pixabay.com

Полностью списание долгов произвели в отношении 2,5 тыс. граждан, которые в числе первых подали соответствующие документы.

В крупных организациях пока не фиксируют высокого числа внесудебных банкротств среди клиентов. В Сбербанке примерно 700 клиентов ожидают аннулирования долгов, в Росбанке — более 100, в Открытии схемой воспользовались 79 человек, отмечают Известия.