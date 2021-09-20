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Жизнь

Когда и зачем россиянам спишут больше 1,6 миллиарда рублей долгов

По процедуре внесудебного банкротства россиянам спишут долги — в сумме свыше 1,6 млрд рублей. Рассказываем, как заявить о своей неплатежеспособности и кого власти избавляют от долгов.

Долги. Деньги.
Долги. Деньги.
altapress.ru
1 Кого из жителей страны «банкротят»?

С 1 сентября 2020 года вступил в силу закон о порядке внесудебного бесплатного банкротства. Запросить взыскание денежных средств могут те, чей долг варьируется от 50 до 500 тыс. рублей. Кроме того, на «услугу» имеют право граждане, у которых судебные приставы ранее не нашли имущество (и доходы) и вернули исполнительный лист взыскателю.

2 Сколько времени длится внесудебное банкротство?

Вся процедура занимает 6 месяцев.

3 Скольким гражданам уже помогли?

Как отметил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, за прошедший год россияне направили 12 тыс. обращений, в 5 тыс. из которых инициирована процедура внесудебного банкротства.

Деньги.
Деньги.
Pixabay.com

Полностью списание долгов произвели в отношении 2,5 тыс. граждан, которые в числе первых подали соответствующие документы.

В крупных организациях пока не фиксируют высокого числа внесудебных банкротств среди клиентов. В Сбербанке примерно 700 клиентов ожидают аннулирования долгов, в Росбанке — более 100, в Открытии схемой воспользовались 79 человек, отмечают Известия.

4 Как получить внесудебное банкротство?

Замглавы уточнил, что сейчас совершенствуется процедура внесудебного банкротства. В дальнейшем россияне смогут подать соответствующую заявку на портале Госуслуг.

Портал Госуслуги.
Портал Госуслуги.
altapress.ru
5 Для чего нужно массовое банкротство?

Развитие института внесудебного банкротства физлиц связано с необходимостью снижать административные расходы по избавлению от долгов, ссылается издание на доцента РЭУ имени Г. В. Плеханова Николая Дуванова. Эксперт отметил, что у некоторых должников расходы на признание себя банкротом могут превысить сумму обязательств.

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