Когда и зачем россиянам спишут больше 1,6 миллиарда рублей долгов

С 1 сентября 2020 года вступил в силу закон о порядке внесудебного бесплатного банкротства. Запросить взыскание денежных средств могут те, чей долг варьируется от 50 до 500 тыс. рублей. Кроме того, на «услугу» имеют право граждане, у которых судебные приставы ранее не нашли имущество (и доходы) и вернули исполнительный лист взыскателю.
Вся процедура занимает 6 месяцев.
Как отметил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, за прошедший год россияне направили 12 тыс. обращений, в 5 тыс. из которых инициирована процедура внесудебного банкротства.
Полностью списание долгов произвели в отношении 2,5 тыс. граждан, которые в числе первых подали соответствующие документы.
В крупных организациях пока не фиксируют высокого числа внесудебных банкротств среди клиентов. В Сбербанке примерно 700 клиентов ожидают аннулирования долгов, в Росбанке — более 100, в Открытии схемой воспользовались 79 человек, отмечают Известия.
Замглавы уточнил, что сейчас совершенствуется процедура внесудебного банкротства. В дальнейшем россияне смогут подать соответствующую заявку на портале Госуслуг.
Развитие института внесудебного банкротства физлиц связано с необходимостью снижать административные расходы по избавлению от долгов, ссылается издание на доцента РЭУ имени Г. В. Плеханова Николая Дуванова. Эксперт отметил, что у некоторых должников расходы на признание себя банкротом могут превысить сумму обязательств.