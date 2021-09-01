Алтайский прокурор оценил угрожающие отопительному сезону долги на 5,2 млрд рублей

Прокурор Алтайского края Антон Герман провел совещание, на котором обсудил проблемы в условиях подготовки к отопительному сезону, сообщает ведомство.

Герман обратил внимание на ненадлежащую подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону, несоблюдение сроков, плохое содержание коммунальных объектов и отсутствие нормативного запаса топлива в нескольких муниципалитетах.

Существенную угрозу стабильности функционирования объектов ТЭК и ЖКХ создает высокий уровень долга за коммунальные услуги — 5,2 млрд рублей.

«Основными причинами сложившейся ситуации являются неплатежеспособность населения, недофинансирование учреждений бюджетной сферы, ненадлежащее ведение претензионно-исковой работы ресурсоснабжающими организациями, неполнота выполнения территориальными подразделениями Федеральной службы судебных приставов возложенных на них задач», — отметили в прокуратуре.

В связи с ненадлежащей подготовкой к отопительному сезону прокурор объявил предостережения главе Ярового, где прошлой зимой произошло много аварий, а также руководителям Мамонтовского и Заринского районов.

Герман на личный контроль взял проведение комплекса оздоравливающих мероприятий в жилищно-коммунальной сфере.

Напомним, нового прокурора Алтайского края Антона Германа представили в начале июля, он заменил покинувшего пост Александра Руднева.