Чуть больше недели продержалась Яровская ТЭЦ без аварий

Пока следователи изучают действия чиновников администрации Алтайского края на предмет халатности из-за постоянных аварий на ТЭЦ Ярового, на станции вновь произошло ЧП. 19 февраля там лопнула дренажная труба, сообщили «Яровские вести».

В 11:15 на ТЭЦ из-за порыва остановили котел № 9 и сразу же начали растопку резервного котла № 10.

«Ориентировочное время подключения 10-го котла к теплосети — 16:00. Ремонт 9-го котла ориентировочно продлится до 17:00, после чего он будет выведен в резерв», — пояснили на станции.

О снижении температуры яровчан просят сообщать в МУП «ЯТЭК» и ЕДДС (+7 38568 2−11−64, 2−34−20).

11 февраля на ТЭЦ Ярового из-за аварии пришлось остановить два котла из трех. Аналогичная ситуация была и на новогодних каникулах.

16 февраля краевой Следственный комитет начал проверку по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Алтайского края.

Аварии происходят в Яровом на регулярной основе с 2018 года.

«Вместе с тем, несмотря на проблемы с подачей тепла, должностные лица органов исполнительной власти Алтайского края не предпринимают действенных мер к устранению причин и условий возникновения аварий», — подчеркивают в СКР.

Более того, на устранение аварий и их причин чиновники потратили около 125 млн рублей, но проблема до сих пор не решена.

Осенью 2020 года министр промышленности края Вячеслав Химочка говорил, что жители Ярового могут быть уверены в том, что предстоящей зимой не замерзнут в своих квартирах.