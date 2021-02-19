Чуть больше недели продержалась Яровская ТЭЦ без аварий

В 11:15 на ТЭЦ из-за порыва остановили котел № 9 и сразу же начали растопку резервного котла № 10.
«Ориентировочное время подключения 10-го котла к теплосети — 16:00. Ремонт 9-го котла ориентировочно продлится до 17:00, после чего он будет выведен в резерв», — пояснили на станции.
О снижении температуры яровчан просят сообщать в МУП «ЯТЭК» и ЕДДС (+7 38568 2−11−64, 2−34−20).
11 февраля на ТЭЦ Ярового из-за аварии пришлось остановить два котла из трех. Аналогичная ситуация была и на новогодних каникулах.
16 февраля краевой Следственный комитет начал проверку по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Алтайского края.
Аварии происходят в Яровом на регулярной основе с 2018 года.
«Вместе с тем, несмотря на проблемы с подачей тепла, должностные лица органов исполнительной власти Алтайского края не предпринимают действенных мер к устранению причин и условий возникновения аварий», — подчеркивают в СКР.
Более того, на устранение аварий и их причин чиновники потратили около 125 млн рублей, но проблема до сих пор не решена.
Осенью 2020 года министр промышленности края Вячеслав Химочка говорил, что жители Ярового могут быть уверены в том, что предстоящей зимой не замерзнут в своих квартирах.