Когда начинается Рождественский пост 2018−2019

Рождественский пост в 2018 году начнется 28 ноября и продлится по 6 января 2019 года. В этот период верующие готовятся к великому празднику — Рождеству Христову. Altapress.ru рассказывает, как правильно провести и что нельзя делать в Рождественский пост-2018.

Что нельзя есть в Рождественский пост-2018?

Рождественский пост считается строгим. С 28 ноября и до Рождества Христова постящиеся воздерживаются от яиц, мясных и молочных продуктов.

Журнал «Фома» сообщает, что есть разные правила насчет рыбы. По самым мягким, рыбу можно есть весь Рождественский пост, кроме среды и пятницы. Кроме того, в среду и пятницу нельзя пить вино, а есть нужно без масла.

Завтрак. Каша. Пост. СС0

Что нельзя делать в Рождественский пост?

Нельзя есть пищу животного происхождения.

Нельзя «есть» своих близких: ругаться , ссориться.

ссориться. Ни в коем случае нельзя осуждать людей , которые не соблюдают пост.

которые не соблюдают пост. Нельзя злоупотреблять алкоголем.

Нельзя венчаться во время Рождественского и других постов.

Завтрак. Каша. Пост. СС0

Как правильно провести Рождественский пост-2018?

Пост не должен вредить здоровью. Следует «ослабить» пост при болезнях, интенсивном рабочем графике или учебе, в других жизненных ситуациях, когда важно полноценное сбалансированное питание. При проблемах со здоровьем перед постом стоит посоветоваться с врачом.

На время Рождественского поста выпадает Новый год. Православным советуют в праздник не отходить от поста и поставить на новогодний стол постные блюда.

Рождественский пост — это не «православная диета». Цель поста — это приближение к Богу через самоограничение, подготовка к празднику Рождества Христова.