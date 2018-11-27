Когда начинается Рождественский пост 2018−2019

Что нельзя есть в Рождественский пост-2018?
Рождественский пост считается строгим. С 28 ноября и до Рождества Христова постящиеся воздерживаются от яиц, мясных и молочных продуктов.
Журнал «Фома» сообщает, что есть разные правила насчет рыбы. По самым мягким, рыбу можно есть весь Рождественский пост, кроме среды и пятницы. Кроме того, в среду и пятницу нельзя пить вино, а есть нужно без масла.
Что нельзя делать в Рождественский пост?
- Нельзя есть пищу животного происхождения.
- Нельзя «есть» своих близких: ругаться, ссориться.
- Ни в коем случае нельзя осуждать людей, которые не соблюдают пост.
- Нельзя злоупотреблять алкоголем.
- Нельзя венчаться во время Рождественского и других постов.
Как правильно провести Рождественский пост-2018?
Пост не должен вредить здоровью. Следует «ослабить» пост при болезнях, интенсивном рабочем графике или учебе, в других жизненных ситуациях, когда важно полноценное сбалансированное питание. При проблемах со здоровьем перед постом стоит посоветоваться с врачом.
На время Рождественского поста выпадает Новый год. Православным советуют в праздник не отходить от поста и поставить на новогодний стол постные блюда.
Рождественский пост — это не «православная диета». Цель поста — это приближение к Богу через самоограничение, подготовка к празднику Рождества Христова.