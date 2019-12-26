Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 декабря -7°C
Новый год-2020
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Когда стартуют новогодние празднования на главной елке в Барнауле

Главная новогодняя елка Барнаула традиционно установлена на площади Сахарова. Ее открытие пройдет в субботу, 28 декабря, рассказали в городском комитете по культуре.

Открытие елки на площади Сахарова, 29 декабря 2018 года.
Открытие елки на площади Сахарова, 29 декабря 2018 года.
Анна Зайкова, altapress.ru

Праздник начнется в 18:00. На сцене выступят местные творческие коллективы. В 19:00 над площадью прогремит салют.

В этом году на главной городской 32-метровой ели зажгутся 16 млн огней. Специально запрограммированная гирлянда порадует барнаульцев десятками световых рисунков.

К Новому году площадь Сахарова также огородят снежными воротами и украсят сказочными ледяными скульптурами. Для детей будут установлены ледяные горки.

Новогодняя программа на городской елке также пройдет после боя курантов, в ночь 1 января с 01:00 до 03:00.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость