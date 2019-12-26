Когда стартуют новогодние празднования на главной елке в Барнауле

Главная новогодняя елка Барнаула традиционно установлена на площади Сахарова. Ее открытие пройдет в субботу, 28 декабря, рассказали в городском комитете по культуре.

Открытие елки на площади Сахарова, 29 декабря 2018 года.

Праздник начнется в 18:00. На сцене выступят местные творческие коллективы. В 19:00 над площадью прогремит салют.

В этом году на главной городской 32-метровой ели зажгутся 16 млн огней. Специально запрограммированная гирлянда порадует барнаульцев десятками световых рисунков.

К Новому году площадь Сахарова также огородят снежными воротами и украсят сказочными ледяными скульптурами. Для детей будут установлены ледяные горки.