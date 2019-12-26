Когда стартуют новогодние празднования на главной елке в Барнауле

Праздник начнется в 18:00. На сцене выступят местные творческие коллективы. В 19:00 над площадью прогремит салют.
В этом году на главной городской 32-метровой ели зажгутся 16 млн огней. Специально запрограммированная гирлянда порадует барнаульцев десятками световых рисунков.
К Новому году площадь Сахарова также огородят снежными воротами и украсят сказочными ледяными скульптурами. Для детей будут установлены ледяные горки.
Новогодняя программа на городской елке также пройдет после боя курантов, в ночь 1 января с 01:00 до 03:00.